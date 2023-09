Maria Corleone, anticipazioni 2a puntata 20 settembre/ L’amore per Luca in crisi: la carriera criminale…

Maria Corleone: anticipazioni seconda puntata 20 settembre

Mercoledì 20 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata di Maria Corleone, la fiction che racconta la storia della figlia di una famiglia mafiosa che, dopo la morte del fratello, decide di abbandonare quella che fino a quel momento era la sua vita lontana dalla Sicilia, per vendicarsi e prendere in mano le redini della famiglia. Una fiction forte e importante quella su cui Mediaset ha deciso di puntare, forte anche di un cast che ha già convinto il pubblico e che è formato da Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone), Fortunato Cerlino (Luciano Corleone), Alessandro Fella (Luca Spada), Christian Burruano (Tony Zerilli), Alessandro Mario (Massimo), Emmanuele Aita (Antonio) e Tosca D’Aquino (Santa Nisticò).

Nel corso della prima puntata, Maria Corleone, una giovane stilista, vive a Palermo con il compagno Luca, un giovane procuratore. In occasione dell’anniversario dei genitori, Maria torna in Sicilia dove, però, la sua vita viene sconvolta dalla morte del fratello, ucciso dalla mafia. Distrutta dal dolore e con tanta voglia di vendicarsi, Maria decide di scendere in pista per scoprire chi ha ucciso il fratello e portare avanti le attività della sua famiglia. Cosa accadrà, invece, nella seconda puntata?

Maria Corleone: la trama della seconda puntata

Nel corso della seconda puntata, Maria Corleone ha ormai preso le redini della famiglia e delle sue attività. Il suo intento è creare un nuovo business per allargare le attività illecite portate avanti dal padre e dal fratello. Per farlo ha scelto di andare in America dove è in procinto di sbarcare. Le idee di Maria, però, si scontrano ben presto con la realtà. La giovane, infatti, non conosce tutti i segreti della sua famiglia e, soprattutto, gli aspetti bui dell’attività criminale in cui ha deciso di tuffarsi. Inoltre, la presenza di una donna non è ben vista neanche dalle altre famiglie mafiose.

A tutto ciò si aggiungono i problemi personali di Maria. La sua idee di vendetta e il voler diventare il capo della sua famiglia si scontra con la realtà sentimentale che vive con Luca con cui la storia è sempre più in crisi. Da procuratore, infatti, Luca non riesce a darsi pace di fronte alle scelte della compagna e, seppur combattuto, prova a non lasciarla sola convinto che possa salvarla e farla tornare sulla strada giusta.

Come vedere in diretta streaming Maria Corleone

La seconda puntata di Maria Corleone va in onda in prima serata su canale 5 subito dopo l’appuntamento con Paperissima Sprint. Mediaset Infinity, inoltre, garantisce anche la diretta streaming che comincia contemporaneamente a quella televisiva, ma può essere vista anche in un momento successivo.

Per vedere la diretta streaming della fiction, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity oppure scaricare l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone e tablet.











