Maria De Filippi asfalta Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne/ “Crei fraintendimenti! Con Cristina hai…”

Alessandro Vicinanza torna al centro delle polemiche. Il cavaliere ha raffreddato i rapporti con Cristina Tenuta, con grande sorpresa della dama che in studio a Uomini e Donne si dice sorpresa. Cristina fa infatti notare come Alessandro sia stato presente e premuroso nei suoi confronti fino alla loro ultima uscita, motivo per il quale, il fatto che in studio lui ammetta che l’interesse per lei sta scemando, la lascia senza parole.

Tina Cipollari prende allora le parti di Alessandro Vicinanza, ma Maria De Filippi non è d’accordo e anzi critica il cavaliere, dicendosi d’accordo con Cristina. “Esci a cena con un uomo, torni a casa, non hai quell’impressione, ti tiene compagnia mentre stai tornando a casa, ti dà il messaggio del buongiorno, il giorno dopo ti da il due di picche. Ci sta che si stupisce, o no? Alessandro, dai! Le cose sono due: o lei non capisce più niente…”

Maria De Filippi contro Alessandro: ” Crei fraintendimenti con i tuoi comportamenti”

“Va bene, sono sempre io. Alla fine sono sempre io…” replica Alessandro Vicinanza alla conduttrice, che però lo mette alle strette, rendendogli evidenti i suoi errori: “Tu hai comportamenti che creano dei fraintendimenti! Perché se tu per un mese la corteggi, le mandi fiori, lei ti dice ‘Non mi piaci’ e tu insisti dicendole ‘Prova ad uscir con me, magari le cose possono cambiare’. Lei esce, dormite insieme, passate 10 giorni tra Natale e Capodanno insieme, poi tutto d’un tratto ti passa. Ci sta che ci rimane così?” Alessandro però non cede: “Io non ho mai fatto fraintendere nulla, non ho mai detto di essere innamorato di Cristina!”











