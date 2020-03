Maria De Filippi, avvisa Tina Cipollari: “non esagerare o ti taglio”/ La soluzione…

MARIA DE FILIPPI E LE LITI A UOMINI E DONNE TRA TINA A GEMMA

Maria De Filippi, ospite ieri a Che tempo che fa, ha raccontato a Fabio Fazio ciò che accade in concreto a Uomini e Donne, rispondendo alle curiosità del padrone di casa soprattutto per quanto riguarda i continui scontri tra Tina Cipollari, opinionista storica, e Gemma Galgani, dama del trono over. “Invece a Uomini e Donne intervieni fisicamente per dividere la Cipollari da Gemma”, ha ironizzato Fazio ricordando i continui screzi tra le due acerrime nemiche del trono over del programma di Canale 5. Maria, allora, ha spiegato divertita: “Anche lì, la gente pensa che a volte ci sia un copione a Uomini e Donne”. Oltre a smentire la presenza di un copione, la moglie di Maurizio Costanzo ha aggiunto: “Io registro tre puntate di Uomini e Donne di seguito nel pomeriggio. Sono 64 minuti per tre. A volte prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare”. Quindi si ritrova a dover togliere direttamente la parte incriminata dalla trasmissione. “Adesso ho trovato una soluzione per non perdere tanto tempo, dirle ‘Ti abbasso il microfono’. Le togliamo la voce. Perché dato che dovevo tagliare, stavo in studio molto più del necessario”, ha proseguito ironizzando su ciò che accade nel corso delle varie registrazioni di Uomini e Donne. Come replicheranno le due donne alle parole di Maria? E soprattutto, ora che conosce l’arma usata dalla De Filippi per “zittirla”, l’opinionista riuscirà a far valere le sue idee e a trovare un modo per dire la sua senza farsi necessariamente spegnere il microfono?

