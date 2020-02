Gemma Galgani e Giovanni/ Uomini e Donne: “mi fai impazzire quando porti…”

Dopo il ritorno dei suoi ex Remo, Paolo e Michele, Gemma Galgani torna al centro dello studio del trono over di Uomini e Donne per parlare della sua nuova conoscenza con Giovanni. Nonostante le numerose delusioni sentimentali vissute, la dama di Torino non smette di credere nell’amore e, pur non avendo avuto il colpo di fulmine con Giovanni, Gemma ha deciso comunque, di continuare a conoscerlo. Come starà andando la frequentazione tra i due? A raccontare tutto, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, saranno proprio Gemma e Giovanni. Quest’ultimo, tuttavia, sin dal primo incontro con la Galgani, ha ammesso di volere una storia seria. Sarà, dunque, Giovanni il principe azzutto che la Galgani stava aspettando?

GEMMA GALGANI E GIOVANNI A UOMINI E DONNE: LUI VUOLE UNA STORIA SERIA

Gemma Galgani ha lasciato il trono over di Uomini e Donne solo in poche occasioni. La dama di Torino, infatti, non ha lasciato la trasmissione neanche per Giorgio Manetti che è stato sicuramente l’uomo per il quale ha provato il sentimento più forte da quando è una dama del trono over. Giovanni, però, è pronto a conquistare il cuore di Gemma e a portarla via dallo studio del trono over. Il cavaliere non è mai stato sposato e si è presentato in trasmissione dichiarando di provare un forte interesse per la dama di Torino e di volere una storia importante. Gemma sarà dello stesso parere? La dama porterà avanti la conoscenza o annuncerà di voler chiudere subito la frequentazione?

