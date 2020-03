Maria de Filippi/ “Non parlatemi di Carlo Conti e Milly Carlucci!” (Che tempo che fa)

Maria de Filippi porta a casa un tris di prime serate. Dopo aver debuttato con Amici 2020 su Canale5, essere tornata in tv con C’è Posta per Te, questa sera sarà nel salotto di Fabio Fazio su Rai2 come ospite di Che tempo che fa. La sanguinaria non è nuova alla sua presenza nello studio del conduttore e amico della tv rivale e spesso è stata ospite nel suo programma sia fisicamente che in collegamento con tanto di siparietto divertente due anni fa, al fianco del marito Maurizio Costanzo, mostrando addirittura il frigo della loro casa con le vaschette del gelato che il giornalista ama tanto ma che non può mangiare, e adesso? Maria de Filippi non ha mai peli sulla lingua e spesso e volentieri risponde a tono alle domande che le vengono poste e lo stesso succederà stasera districandosi tra vita privata e vita lavorativa.

MARIA DE FILIPPI SU CARLO CONTI: “NON C’E’ NESSUNA COMPETIZIONE”

Proprio nei giorni scorsi Maria de Filippi ha incontrato la stampa in occasione della conferenza stampa di Amici 2020 ed è lì che ha tirato fuori le unghie e i denti soprattutto quando si è finiti a parlare del rapporto con la concorrenza e, in particolare, di Carlo Conti e Milly Carlucci. Al primo proprio Maria de Filippi ha dedicato un saluto venerdì sera durante la puntata di Amici 2020 in cui ha chiaramente detto che lo stima e gli vuole bene augurandogli in bocca al lupo per la sua Corrida e in conferenza stampa aveva già chiarito: “Non c’è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono contenta di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita, anche se solo per tre puntate”. Altra storia, invece, è quella che la lega a Milly Carlucci per la questione Amici Celebrities in cui i vip hanno ballato con dei ballerini professionisti, cosa che non è andata giù alla signora di Ballando con le stelle.

LA DIFFIDA DI MILLY CARLUCCI? ECCO LA VERITA’ DI MARIA DE FILIPPI

Maria de Filippi ha spiegato di aver letto come tutti noi quello che è successo con Milly Carlucci ovvero la famosa diffida che lei avrebbe fatto salvo poi dire di non averlo fatto, almeno sui social. La conduttrice ha spiegato che la Carlucci ha chiesto ai suoi avvocati di scrivere a quelli di Mediaset e e non a quelli di Fascino: “Non è diffida? Lei lo sa meglio di tutti noi, visto che si è rivolta agli avvocati”. Altra cosa che ha chiarito poi è che non ha mai ricevuto un invito vero e proprio a prendere parte a Ballando con le stelle: “Sono stata io a telefonare a Milly e lei a rispondere, sono stata io a dirle ‘mi dicono di Ballando con le stelle, ecc ecc’; non ho ricevuta nessuna telefonata. Una telefonata o un collegamento in diretta con Conti durante La Corrida? Non credo, ma potrei fare la concorrente. Comunque con Carlo non ho lo stesso rapporto che con Milly, direi una stron*ata”.



