Maria De Filippi contro Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Attacchi Sabrina solo perché…”

Maria De Filippi difende Sabrina a Uomini e Donne

Maria De Filippi protagonista della puntata di Uomini e Donne del 19 aprile 2024. Sempre molto attenta a tutte le dinamiche che avvengono in studio, la conduttrice perde la pazienza quando Tina Cipollari commenta una dinamica del trono over. Tutto accade quando al centro dello studio si accomoda Sabrina che sta conoscendo due cavalieri. La dama spiega che sta uscendo da diverse settimane con Maurizio con cui ci sono stati anche diversi baci ma spiega di essere frenata dall’età essendo più grande di cinque anni e di voler conoscere altre persone scatenando le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Non capisco perché voi due, quando lei ha lo stesso approccio che avrebbe un uomo, le fate le pulci. Mario oggi ne ha fatte entrare due e ne aveva altre due davanti e avete attaccato Milena perché voleva lasciare il numero ad un altro uomo. Lei, invece, la massacrate”, sbotta Maria.

Botta e risposta tra Maria De Filippi e Tina Cipollari

Tina Cipollari, di fronte alle parole di Maria, spiega il motivo della propria opinione: “Perché lei si comporta sempre allo stesso modo”, risponde Tina Cipollari. “Pensa, c’è anche un altro signore per lei”, aggiunge Maria De Filippi che fa entrare il signore. “Mettiamo altra carne sul fuoco. A me non piace questo suo modo di fare. Si pone sempre con quest’aria dolce mentre Mario è sempre se stesso. Lei fa sempre questi sotterfugi”, dice ancora Tina. “Quindi è perché lei ti sta antipatica?“, chiede la padrona di casa. “Per me, qui, non ci sono antipatie e simpatie. Io apprezzo la sincerità e preferisco che una persona dica subito se ha interesse o meno”, dice ancora Tina.

In studio, così, arriva un signore che si chiama Tino e che Sabrina decide di tenere. Maria chiede un parere a Maurizio che si limita ad accettare la decisione di Sabrina: “Sei un tappeto. Tua madre ha sbagliato nome, avrebbe dovuto chiamarti tappeto“, sbotta Tina prima di lasciare lo studio.











