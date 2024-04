Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 aprile 2024/ Ida Platano ancora protagonista

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 19 aprile 2024

Venerdì 19 aprile 2024, alle 14.45 su canale 5, torna puntuale l’appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne che continua a regalare emozioni e colpi di scena come è accaduto nella puntata del 18 aprile nel corso della quale Mario Cusitore ha chiesto due sedie al centro dello studio per dichiarare il proprio amore a Ida Platano, ma cosa accadrà nella puntata odierna? In attesa delle anticipazioni ufficiali, stando alle anticipazioni relative alle varie registrazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe esserci ancora Ida Platano al centro dello studio.

Il trono dell’ex dama del trono over sta andando avanti con vari colpi di scena: prima le continue segnalazioni su Mario che hanno portato Ida ad eliminarlo; poi il ritorno in studio di Mario che è riuscito ad ottenere una seconda possibilità dalla Platano e, infine, una serie di atteggiamenti da parte del corteggiatore napoletano che continuano a scatenare una serie di dubbi e paure in Ida che, delusa anche da Pierpaolo, nelle scorse settimane aveva palesato l’intenzione di voler lasciare il trono. Nella puntata odierna, tuttavia, Ida dovrebbe rivivere due esterne serene e tranquille fatte proprio con i due corteggiatori.

Anticipazioni Uomini e Donne: Jessica tra Diego e Marcello Messina

Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, tuttavia, nel corso della nuova puntata, Maria De Filippi potrebbe concedere più spazio al trono over partendo da una delle nuove dame del parterre ovvero Jessica Pittari che, con la propria bellezza, ha attirato le attenzioni di diversi cavalieri. Jessica, dopo essere arrivata in trasmissione per conoscere Mario Verona che, però, ha preferito non trattenerla, è tornata in trasmissione su richiesta di Marcello Messina con cui, durante il primo appuntamento, ci sono stati diversi baci. Tuttavia, in studio, diversi cavalieri hanno ammesso di volerla conoscere e, tra i tanti, Diego è apparso quello più deciso nel volerle lasciare il numero di telefono che Jessica ha accettato.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, Jessica non solo ha accettato il numero di telefono di Diego, ma è anche uscita con lui senza rinunciare alla conoscenza con Marcello Messina. Al centro dello studio, seduta di fronte ad entrambi i cavalieri, Jessica spiega di essersi trovata molto bene con Diego con cui ha trascorso una serata divertente e piacevole mentre ha freddato Marcello ammettendo che non è nato nulla di spontaneo.











