Maria De Filippi difende Giulio Raselli/ “Fake news su di lui e Uomini e Donne”

Maria De Filippi difende Giulio Raselli e Uomini e Donne. La conduttrice, nel corso dell’ultima puntata del trono classico, ha smentito una pregressa conoscenza tra il tronista e Giulia D’Urso. Dopo l’arrivo di quest’ultima in trasmissione, sul web, si sono diffuse voci in merito ad un incontro tra i due a Formentera la scorsa estate. Voci nate dalla presenza sul web di una foto in cui Giulio era in atteggiamenti intimi con una ragazza che, sul piede, ha un tatuaggio simile a quello che ha la D’Urso. La redazione, dopo accurate indagini, è giunta a conclusione che si tratti di fake news, diffuse da gente alla ricerca di popolarità, di sponsorizzazioni e di fama. “Quella su Giulio è una fake news“, spiega la conduttrice schierandosi dalla parte del suo tronista che, a quanto pare, non avrebbe nulla da nascondere.

MARIA DE FILIPPI CONTRO LE FAKE NEWS: LE PAROLE PER GIULIO RASELLI E UOMINI E DONNE

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più conosciuti della televisione italiana. Maria De Filippi è così convinta che i protagonisti, soprattutto del trono classico, finiscano nel mirino di gente che, per il desiderio di popolarità da cui possono nascere sponsorizzazioni sui social, diffondono false notizie. E’ il caso, a detta della conduttrice, di Giulio Raselli e Giulia D’Urso che si sarebbero incontrati per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. Nessuna macchia, dunque, sul percorso dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià che, a poche settimane dalla pausa natalizia, è vicinissimo alla scelta nonostante non abbia ancora sciolto i dubbi su Giovanna Abate e Giulia D’Urso, le corteggiatrici che sono nel suo cuore.

