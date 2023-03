Maria De Filippi e il dettaglio hot a Uomini e Donne/ “Silvio ha messo la mano…”

Maria De Filippi e il ballo tra Gemma Galgani e Silvio

Maria De Filippi nota tutto nello studio di Uomini e Donne e, durante la puntata del 23 marzo, una mano galeotta non è passata inosservata agli occhi attenti della conduttrice che ha fatto notare a tutti quella mano scesa più in basso del dovuto. Tutto è accaduto dopo un confronto tra Gemma Galgani e Silvio. Il cavaliere, dopo aver conosciuto una sua, ipotetica pretendente, decide di dedicarsi unicamente alla frequentazione con Gemma. La reazione della Galgani di fronte alla scelta di Silvio di concederle l’esclusiva scatena la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che criticano l’atteggiamento della dama.

Per mettere fine al confronto e alle critiche di Gianni e Tina nei confronti di Gemma, Maria De Filippi invita la dama e il cavaliere a ballare. Proprio durante tale ballo, Silvio si sarebbe lasciato andare ad un gesto galeotto.

Maria De Filippi e la mano di Silvio sul fondoschiena di Gemma Galgani

Durante il ballo con Gemma Galgani, Silvio che non ha mai nascosto di essere un uomo molto fisico e passionale, posa la mano sul fondoschiena di Gemma. Un gesto che Maria De Filippi ha immediatamente notato essendo seduta sulle scale. Di fronte a tale gesto, Maria sorride e sottolinea come non ci sia assolutamente nulla di male nel compiere quel gesto soprattutto se tra due persone c’è un rapporto confidenziale.

Gianni Sperti e Tina Cipollari ammettono di non averlo visto direttamente e così Maria De Filippi accontenta i suoi opinionisti mandando nuovamente in onda il breve frame di quel momento.

