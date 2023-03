Silvio concede l’esclusiva a Gemma a Uomini e Donne/ La Galgani reagisce così!

Silvio, una nuova corteggiatrice per lei

Silvio, il cavaliere che sta frequentando da diverse settimane Gemma Galgani, nella puntata di Uomini e Donne del 23 marzo, si è accomodato nuovamente al centro dello studio, ma non per un nuovo confronto con Gemma. Maria De Filippi, infatti, annuncia la presenza di una signora che, dopo averlo visto in tv, è rimasta colpita dal suo modo di fare e dal suo carattere decidendo, così, di chiamare la redazione per avere la possibilità di conoscerlo. Silvio si accomoda volentieri al centro dello studio per incontrare la signora a cui lascia il tempo di presentarsi prima di salutarla decidendo di non uscire con lei per dare l’esclusiva a Gemma.

Silvio, infatti, spiega di essere molto concentrato su Gemma e di volersi dedicare solo a lei dal momento che, dopo un mese di frequentazione, il loro rapporto potrebbe essere giunto ad un livello ancora più importante. Una scelta, quella di Silvio, che piace a Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma che apparentemente, non conquista Gemma.

La reazione di Gemma Galgani scatena le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari

Di fronte alla scelta di Silvio di uscire solo con lei, Gemma non mostra molto entusiasmo e la sua reazione non passa inosservata agli occhi attenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Sei contenta Gemma?”, chiede Tina. “Felice come una Pasqua. E’ terrorizzata come se dovesse affrontare una scena thriller”, risponde Gianni Sperti. “Quello che mi stai trasmettendo è solo negatività., Questo signore ti sta riempiendo di complimenti, ha mandato via una signora e tu non dici una parola”, sbotta Gianni.

“Sono rimasta stupita nel vedere questa signora perchè non me l’aspettavo”, risponde Gemma. “Fai qualcosa“, interviene Tina esortando Gemma a compiere un gesto nei confronti del cavaliere che sta conoscendo. I due, così, chiudono la questione con un ballo.











