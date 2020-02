Maria De Filippi, gaffe a Uomini e Donne/ “Ma chi è Osvaldo? Il marito della Berti..”

Gaffe di Maria De Filippi nella puntata del trono over di Uomini e Donne dedicata ad una nuova sfilata femminile. Per il giorno di San Valentino, tutte le protagoniste del parterre femminile hanno partecipato alla sfilata dal tema “Ghiaccio bollente”. Uno dei momenti che è piaciuto di più al pubblico è stato quello di Gemma Galgani che si è presentata in passerella nei panni di Eva Kant. La sfilata di Gemma ha letteralmente conquistato tutti sin dalla fase di preparazione. La dama di Torino, infatti, per la sfilata, si è preparata in compagnia di un ballerino professionista, Osvaldo. Il filmato ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari che si è lasciata andare ad una serie di battuta lasciando intendere che Osvaldo ha tutte le caratteristiche per conquistare Gemma. Battute che hanno poi spinto la Galgani a fare delle precisazioni portando, poi, Maria De Filippi a commettere una gaffe.

MARIA DE FILIPPI, GAFFE A UOMINI E DONNE PER GEMMA GALGANI: “MA CHI E’ OSVALDO?”

Dopo aver portato a casa voti altissimi, Gemma Galgani, senza nominare direttamente Tina Cipollari, fa una precisazione. “Maria voglio dire che Osvaldo è un professionista ed è sposato e queste battutine non stanno in piedi”, spiega la dama spiazzando Maria De Filippi che, non capendo le parole della conduttrice, chiede – “ma chi è questo Osvaldo?”. “Il cubano”, risponde Tina Cipollari. “Ah, sentivo Osvaldo e pensavo al marito di Orietta Berti e non capivo”, spiega poi Maria scatenando le risate dello studio. Una gaffe involontaria quella della De Filippi che, ancora una volta, ha deciso di chiudere la settimana di Uomini e donne, con le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne che continuano a sbancare gli ascolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA