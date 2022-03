Ida Platano, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Sei una donna di bassa leva…”

Lite furiosa tra Tina Cipollari e Ida Platano. Tutto è accaduto nella puntata di Uomini e Donne del 16 marzo dopo il momento dedicato a Daniela e Sergio. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Ida Platano e Alessandro i quali annunciano di aver rinviato il weekend che avevano organizzato a Palermo. Alessandro, poi, svela di aver chiesto ad Ida di raggiungerlo a Milano per trascorrere una serata insieme ricevendo, però, un rifiuto da parte della Platano. “Ancora con questa Milano. Io vivo a Brescia”, puntualizza Ida.

Nel confronto tra Ida e Alessandro s’intromette Armando Incarnato che difende la dama e ipotizza che l’interesse di Alessandro non sia quello di conquistare Ida. “Perchè volevi portare Ida a Milano? La volevi portare nella movida?”, chiede Armando scatenando la reazione di Alessandro. Di fronte al silenzio di Ida che non difende Alessandro, Tina sbotta e punta il dito contro la Platano. “Ida hai un carattere di mer*a. Non ho mai visto un carattere come il tuo“, esplode la bionda opinionista.

Tina Cipollari e Ida Platano, scontro a Uomini e Donne per Alessandro

Tina Cipollari si schiera dalla parte di Alessandro e attacca Ida Platano. “Anche tu che stai là, ma il carattere dove ce l’hai che permetti ad Armando che dovrebbe essere fuori da questa storia d’insultare l’uomo che ti piace? Tu permetti questo? Ma sei proprio una donna di bassa leva”, sbotta la bionda opinionista richiamata poi all’ordine da Maria De Filippi.

“Tina non ti permettere. Di basso livello così“, ribatte Ida. “Mi permetto e come. I figli li abbiamo tutti. Quando le donne devono farsi i fatti loro, i figli non li vedono. I figli li usano come alibi”, aggiunge ancora Tina.

