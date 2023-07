Maria De Filippi in Sardegna per le registrazioni di Temptation Island/ Relax con il figlio Gabriele e…

Maria De Filippi in Sardegna all’Is Morus Relais, dove si registra Temptation Island

La Sardegna è una delle mete più ambite per i Vip di casa nostra per l’estate. Chi ci ha trascorso qualche giorno, non per vacanza ma per lavoro, è l’instancabile Maria De Filippi. Anche d’estate e con l’ennesima stagione televisiva di successo alle spalle, la conduttrice non rinuncia al lavoro. In queste settimane, infatti, sta andando in onda Temptation Island, uno degli appuntamenti cult dell’estate di Canale5, prodotto dalla Fascino, società di cui sono a capo la RTI e la De Filippi.

Per questo il lavoro per lei non manca nemmeno d’estate. Come mostrano le nuove immagini pubblicate da Chi nel nuovo numero in edicola, la conduttrice è stata immortalata a Santa Margherita di Pula, a Cagliari, all’Is Morus Relais. Non un nome qualunque né così sconosciuto al pubblico Mediaset, dal momento che è il villaggio in cui si registra il docu-reality delle tentazioni, protagonista di un’altra edizione trionfale in termini di ascolti.

Maria De Filippi con il figlio Gabriele: relax e giochi con il cane

Maria De Filippi però non è sola: con lei, all’Is Morus Relais, c’è anche il figlio Gabriele. La coppia ha lavorato duramente per la buona riuscita di Temptation Island, ma si è concessa anche qualche ora di pausa, tra bagni di sole, cocktail in compagnia e quei sorrisi che uniscono una madre e un figlio. Con loro anche il cagnolino di lui, protagonista di lunghe corse sul prato mentre i padroncini gli lanciano un frisbee. La conduttrice assapora così il sole e il relax della Sardegna, prima di spostarsi ad Ansedonia, in Toscana, meta per anni del suo buen ritiro estivo assieme all’indimenticato marito Maurizio Costanzo.

Il relax è meritato per la conduttrice Mediaset, in vista del ritorno in tv. La nuova stagione sarà ricca di appuntamenti in agenda, tutti confermati: torneranno sul piccolo schermo Amici, C’è posta per te, Uomini e donne e Tu sì que vales, ma con un’aggiunta d’eccezione. Andrà infatti in onda una nuova edizione di Temptation Island, la prima formato autunnale/invernale, che si spera possa replicare gli ottimi ascolti della versione estiva, ormai garanzia per Mediaset da moltissimi anni.











