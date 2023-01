Maria De Filippi, lite con Armando Incarnato a Uomini e Donne/ “Un personaggio…”

Maria De Filippi contro Armando Incarnato

Durissimo scontro nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 19 gennaio. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, protagonista indiscussa della puntata in onda odierna sarà Maria De Filippi. La conduttrice, dopo aver bacchettato Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, oggi perderà la pazienza con Armando Incarnato. Tra la conduttrice e il cavaliere napoletano, lo scontro sarà piuttosto acceso.

A far perdere la pazienza alla conduttrice sarà l’atteggiamento del cavaliere napoletano nei confronti di una ragazza con cui non ha più avuto alcun contatto nonostante fosse arrivata in trasmissione per lui.

Dura lite tra Armando Incarnato e Maria De Filippi a Uomini e Donne

Maria De Filippi, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, annuncia la presenza di una ragazza che Armando Incarnato non ha più richiamato. Il cavaliere napoletano si giustificherà spiegando che l’interesse di lei nei suoi confronti non era reale scatenando, però, la durissima reazione di Maria De Filippi.

“Ma tu sei l’unico a Uomini e Donne? Ti senti un personaggio”‘, dirà la conduttrice al cavaliere napoletano come svelano anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”. Maria, poi, lo metterà alla strette tirando fuori la storia pubblicata su Instagram e un presunto ritocchino a cui il cavaliere napoletanno si sarebbe sottoposto.

