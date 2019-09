Maria De Filippi/ Milly Carlucci l’ha accusata di plagio? (Amici Celebrities)

Di nuovo accuse per Maria De Filippi, per ora alla guida di Amici Celebrities. A puntarle il dito contro sarebbe Milly Carlucci, che secondo quanto riportato da alcuni giornali, avrebbe avuto qualcosa da ridire per via della similitudine fra il programma della collega e il talent che guida ormai da anni. Si parla addirittura di diffida nei confronti di Mediaset, almeno in base alla notizia rivelata da Dagospia nei giorni scorsi. Peccato che la diretta interessata abbia subito smentito tutto con un tweet: la Carlucci nega di aver mai fatto le proprie rimostranze alla rete del Biscione. Il portale di Roberto D’Agostino però non ci sta e dopo poche ore dalla prima news, ribatte ancora una volta con le informazioni in suo possesso e pubblica addirittura la lettera che l’avvocato della regina del ballo avrebbe inviato al network. Purtroppo molte delle frasi contenute sono oscurate, ma in fondo al testo si prega la RTI di intervenire “per evitare che, nelle prossime puntate di Amici Celebrities, si ripeta l’incresciosa situazione sopra descritta”. A che cosa si potrebbe mai riferire?

La risposta di RTI alla lettera dell’avvocato di Milly Carlucci

Secondo le novità venute fuori nel corso della serata di ieri, sembra che proprio l’avvocato della Carlucci, in riferimento alle sentenze arrivate dopo Baila di Barbara d’Urso, abbia chiesto a Mediaset di “vigilare” affinché non ci siano gli estremi per un’azione legale. In particolare, sembra che la dolente questione sia proprio legata al ballo e al fatto che un vip balli con un ballerino professionista. Ma davvero ogni programma in cui un attore (o altro) balla con un professionista copia da Ballando con le stelle? La risposta di RTI è arrivata in serata e nel comunicato ufficiale, in risposta all’avvocato della Carlucci, respingendo con forza le accuse, ha così dichiarato: “Prendiamo atto che l’avvocato Picciotti non intendesse diffidare Rti pur riservandosi di assumere iniziative giudiziarie, in caso di un mancato intervento di quest’ultima. La ricostruzione dell’avvocato Picciotti sugli impegni assunti da Rti in precedenti accordi non è precisa né conferente al tema. Si commenta poi da sola la tesi dell’avvocato Picciotti che un VIP non possa ballare con un ballerino professionista se non nel programma ‘Ballando con le stelle’. Certamente ‘Amici Celebrities’ non si è appropriata di alcun elemento caratterizzante ‘Ballando con le Stelle’ ed evidentemente non sussiste alcun elemento di confondibilità tra i due programmi ben distinti nella loro ideazione e sviluppo rappresentativo“. Milly Carlucci ricorrerà di nuovo ad un giudice in Tribunale dopo l’affaire con Barbara d’Urso di qualche anno fa? (Hedda Hopper)

Maria De Filippi, Amici Celebrities: l’ascendente per i suoi rampolli

L’ascendente di Maria De Filippi nei confronti dei suoi rampolli è fuori discussione. Amici Celebrities è solo uno degli ultimi step che la regina del piccolo schermo ha messo a punto per ampliare lo sguardo verso la categoria vip, finora esclusa dalla sua famosa Scuola. Il pubblico la ama e anche i suoi collaboratori più stretti spargono petali di rose ogni volta che passa. Uno degli ultimi a rivelare quanto sia stata importante Maria per la sua carriera è Gianni Sperti, ormai storico opinionista di Uomini e Donne e deciso a confessarsi a tutto tondo al magazine ufficiale del programma. “Stavo attraversando un periodo molto tragico. Mi ero perso”, dice Sperti prima di rivelare di non essersi presentato negli studi televisivi il primo giorno di lavoro. Colpa di un’uscita con gli amici, qualche bicchiere di troppo. “Non preoccuparti Giannino, vieni domani”, gli ha detto la De Filippi dopo aver scoperto la verità sulla sua assenza. “Non dimenticherò mai il suo sorriso di comprensione”, aggiunge l’opinionista ripensando a quel giorno. Il ballerino di certo non è l’unico ad aver speso belle parole nei confronti della Queen. Basti pensare alla prima puntata di Amici Celebrities, quando la padrona di casa ha presentato con orgoglio i due coach e i due tutor, tutti vincenti grazie al suo talent principale. “Dovete sapere che Maria fa gli scherzetti”, dice invece Raffaella Mennoia in merito ad una burla della moglie di Maurizio Costanzo. A quanto pare la conduttrice dal capello biondo ama fare dei piccoli scherzi e in questo caso specifico avrebbe rivelato durante una registrazione del Trono Classico che il suo braccio destro si era sposata in gran segreto con l’altro suo pupillo, Alessio Sakara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA