MARIA DE FILIPPI ‘MUORE’ IN DIRETTA A TU SI QUE VALES/ Video, si cala nella bara e…

Storiella dalla pretesa divertente – anche se non proprio edificante – quella raccontata a Tu si que vales dai teatranti ‘in giallo’ Alessandra, Maurizio, Paul e Salvatore, quattro attori bravissimi che – questa sera – aggiungono al loro parterre anche Maria De Filippi. Nel corso dell’esibizione, quest’ultima ha vestito i panni di un’improbabile baronessa apparentemente vittima di un omicidio. Ora, il pubblico deve riuscire a capire chi l’ha materialmente uccisa, tra i personaggi presentati dalla compagnia, non prima però che Maria si cali nella parte – e nella bara – e si finga morta. Viene da pensare che l’immagine di lei distesa in quello strano feretro trasparente farà ben presto il giro del web, magari trasformandosi nell’ennesimo meme dal gusto non tanto ironico, quanto piuttosto ‘grottesco’.

Maria De Filippi e la ‘vera storia’ della sua morte

Speciale narratore dei trascorsi della baronessa è il suo collega, Gerry Scotti, il quale in realtà si limita a leggere i foglietti che un altro commediante – il maggiordomo – gli passa di volta in volta ravvisandolo con un urlo. Puntualmente, sia per lui che per Maria, è un bello spavento, più opprimente persino della presenza incombente di quella bara tutta circondata di fiori. C’è da dire che Maria De Filippi non è propriamente una brava attrice (se non altro come morta): a più riprese, infatti, la giurata si alza, parla, mostra di non aver ancora trovato la posizione giusta… “Puoi star morta, gentilmente?”, arriva a chiederle a un certo punto Scotti, che a quanto pare ha preso sul serio – più di lei – questa storia della recitazione. Alla fine, comunque, si scopre che la protagonista non è morta, ma che sembra tale soltanto perché è da poco reduce da un’inopportuna e inelegante ‘sbronza’. Clicca qui per vedere il video



