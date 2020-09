Sabrina Ferilli/ “Roma è spenta. La responsabilità è di chi amministra la città ma..”

Sabrina Ferilli è pronta per la nuova stagione di Tu si que vales. L’amatissima attrice romana è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo come presidente della giuria popolare del reality show di successo in partenza da sabato 12 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. Squadra vincente non si cambia verrebbe da dire, visto che il cast di Tu si Que Vales 2020 non è cambiato di una virgola. Riconfermati i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e riconfermati i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. L’entrata della Ferilli ha sicuramente giovato al programma che lo scorso anno ha registrato dei veri e propri record d’ascolto. La bella attrice e conduttrice, intanto, sarebbe pronta ad approdare in prima serata con uno show tutto suo in compagnia dell’amica Maria De Filippi. Proprio così, da settimane circola l’indiscrezione di un nuovo programma che Mediaset vorrebbe affidare al duo. A riportarlo anche la rivista Vero che scrive “Potrebbe trattarsi, a sorpresa, di un varietà dedicato ai loro fortunati percorsi professionali”. Sarà davvero così? Intanto è confermato lo show contro la violenza sulle donne che vedrà la Ferilli con Maria De Filippi e Fiorella Mannoia in prima serata su Raiuno.

Sabrina Ferilli difende Virginia Raggi: “Ad oggi non ho motivi per cui non rivotarla”

Non solo attrice e conduttrice, Sabrina Ferilli è da sempre attenta anche al mondo che ci circonda e alla sua città Roma. Intervistata a la Festa de ‘Il Fatto Quotidiano”, l’attrice si è soffermata sull’operato della sindaca Virginia Raggi dicendo: “penso che non c’è stato un tracollo di Roma. Roma, però, si è spenta e questa è una responsabilità di chi amministra questa città. Le strade non sono tutte a posto. Io abito nel quartiere Prati ed è un delirio. Va detto, però, che lo era anche molto prima che arrivasse lei”. Va dritta al solo l’attrice che intervistata da Andrea Scanzi e Luca Sommi parla anche del problema dell’immondizia a Roma: “è presente, ma non è assolutamente la prima volta che lo vedo, anzi. Vedo piuttosto che c’è la volontà di rimettere Roma in piedi e di andare alle radici dei problemi di questa città: la discarica, i debiti. Noi romani paghiamo tra le tasse più alte anche per via del commissariamento che non è certo colpa della Raggi”. Sul finale poi ha detto: “ad oggi non ho motivi per cui non rivotare la Raggi” – tendendole quasi una mano e precisando – “è stata massacrata anche perché non veniva da trafile politiche e ha pagato anche questo scotto e cioè il fatto che venisse dalla società civile. Un’avvocatessa. E questo per la politica è inusuale e pericoloso”.



