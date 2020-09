Tu sì que vales 2020, 1a puntata/ Diretta, concorrenti e giudici: Irama ospite

Anticipazioni Prima puntata Tu sì que vales 2020

Sabato 12 settembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il talento. Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono la prima puntata della nuova edizione di Tu sì que vales che, quest’anno, per la prima volta, farà compagnia ai telespettatori di canale 5 per dodici puntate. Il talent show è stato registrato nel pieno rispetto delle norme anti covid senza rinunciare al suo spirito goliardico. Anche quest’anno, i quattro giudici che avranno il compito di giudicare i vari talenti sono Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. I giudici avranno così il potere di premiare i vari talenti che si presenteranno sul palco, ma anche di fermare le esibizioni che non conquisteranno la loro attenzione. Per la seconda edizione consecutiva, inoltre, a ricoprire il ruolo di giudice popolare sarà Sabrina Ferilli.

Tu sì que vales 2020, i concorrenti

Le regole di Tu sì que vales non cambiano neanche per la settima edizione. Sul palco si possono presentare talenti di ogni tipo, senza alcun limite d’età. Davanti ai giudici si potranno così esibire bambini, ma anche persone anziane come è già capitato nelle scorse edizioni. Nel corso delle dodici puntate di Tu sì que vales 2020, sul palco, arriveranno artisti di tutte le nazionalità. Acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori, poeti, campioni sportivi e talenti, a volte, anche molto originali, saliranno sul palco con un unico obiettivo: conquistare i consensi dei giudici.

Irama l’ospite della prima puntata di Tu sì que vales 2020

Nonostante il grande numero di artisti che si esibiranno nel corso della serata, la prima puntata di Tu sì que vales 2020 avrà come ospite principale Irama, il cantante legato a Maria De Filippi per aver vinto Amici di Maria De Filippi. Protagonista dell’estate con la hit Mediterranea con cui ha anche fatto ballare il pubblico di Battiti Live 2020, Irama è pronto a regalare nuove emozioni al pubblico di canale 5. Il cantante regalerà ai fans di Tu sì que vales un nuovo singolo? Lo scopriremo questa sera, in prima serata su canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA