Maria De Filippi offre un lavoro ad Alice a Uomini e Donne/ Lei piange: “Grazie…”

Una delle protagoniste del trono classico di Uomini e Donne attualmente in onda è sicuramente Alice, corteggiatrice di Federico Nicotera. La corteggiatrice che, nelle ultime settimane ha vissuto vari alti e bassi con il tronista che sta continuando a conoscere anche Carola, sta attraversando un momento particolare anche nella sua vita privata. Alice, nella puntata di Uomini e donne trasmessa oggi, giovedì 2 febbraio, ha confermato a Maria De Filippi di essere stata licenziata.

“Non è colpa vostra“, ha immediatamente puntualizzato la corteggiatrice che ha anche ribadito di essere fortemente presa da Federico il quale, tuttavia, non è ancora pronto a fare una scelta. Il licenziamento di Alice ha provato l’immediata reazione di Maria De Filippi.

L’offerta di lavoro di Maria De Filippi ad Alice

“Mi hanno detto che sei stata licenziata. Se vuoi qui c’è un lavoro per te. So che non vivi a Roma, ma se in futuro ne avrai bisogno, sempre se continueremo a lavorare facendo gli scongiuri, ci sarà qualcosa per te“, ha detto Maria De Filippi lasciando senza parole Alice. “Mi ha detto che le piace Roma”, ha poi commentato Federico che, vivendo a Roma, in vista di una scelta futura, qualora dovesse essere Alice, potrebbe anche chiederle di trasferirsi nella Capitale.

“Grazie per avermi capita”, risponde Alice che non trattiene le lacrime di fronte all’offerta della conduttrice e alla sua empatia con cui riesce e mettersi sempre nei panni delle altre persone.

