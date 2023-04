Maria De Filippi, spavento a Uomini e Donne: “Non è che mi cade in testa?”/ Video: scende il led e…

Maria De Filippi si spaventa a Uomini e Donne: il video della scena è virale

Piccolo spavento per Maria De Filippi nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 13 aprile su Canale 5. La conduttrice è stata protagonista di una scena anche un po’ comica quando ha lasciato le gradinate per prendere posto al centro dello studio. Qui, al fianco di Gianni Sperti, ha iniziato un confronto con Armando Incarnato che, nella scorsa puntata, aveva lasciato lo studio a seguito delle accuse lanciategli dalla dama Aurora Tropea.

Durante la chiacchierata con Armando, Maria De Filippi ha però avuto un attimo di spavento a causa del led che scende dal soffitto ogni qual volta c’è un filmato da mostrare in studio e al pubblico a casa.

Maria De Filippi, spavento a Uomini e Donne: cos’è accaduto

Quando il led di Uomini e Donne ha iniziato la sua discesa al centro dello studio, Maria De Filippi si è mostrata preoccupata, chiedendo a Gianni Sperti se la posizione fosse giusta e non pericolosa. Non convinta delle rassicurazioni, ha iniziato ad indietreggiare, chiedendo: “Non è che mi cade in testa?” L’improvviso movimento del led ha infine spaventato Maria, che si è poi sciolta in un sorriso condiviso anche da Gianni e dai presenti. Una scena che sul web è diventata virale e che ha molto divertito il pubblico (trovate il video della scena alla fine dell’articolo).

quant’è mini maria che si caga sotto per il led#uominiedonne pic.twitter.com/Kf2HADJGml — ☀️Ross ツ|| amicizia speciale💙✨ (@ironizzando_) April 13, 2023

