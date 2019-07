Maria De Filippi, Temptation Island/ “Gli uomini di questa edizione sono fragili”

Maria De Filippi sa bene ormai come conquistare il pubblico e non c’è un programma che ha sfornato e che non sia riuscito a portare a casa risultati importanti. La prova sta anche in Temptation Island il reality estivo sui sentimenti tornato dopo la prima storica edizione (che ha lanciato Karina Cascella) registrando ascolti via via migliori. Lei stessa oggi racconta i retroscena di questo programma cominciando proprio dal lavoro che etichetta come “certosino” e che inizia da lontano, già a febbraio, per selezionare le centinaia di domande che giungono in redazione fino a che, ormai alla scrematura finale, le foto e i “casi” arrivano sulla sua scrivania. Tocca a lei la scelta finale delle coppie che poi prendono posto nel villaggio in Sardegna per regalare al pubblico risate ed emozioni. Maria De Filippi ne parla in una lunga intervista al Corriere a cui racconta: “La selezione delle coppie è fatta da chi sceglie le storie di C’è posta per te. A me ne arrivano alla fine una ventina: vedo le persone e scelgo. È un lavoro certosino, inizia da febbraio”.

LE COPPIE DI QUESTA EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND

Maria de Filippi poi parla delle coppie che hanno preso parte a questa edizione ammettendo che questa volta saranno i ragazzi ad uscirne deboli mentre le ragazze hanno portato avanti le loro idee nonostante tutto e tutti. Emblematica è sicuramente la coppia formata da Jessica e Andrea. Lei non solo ha annullato le nozze per via dei suoi dubbi sul loro rapporto ma appena arrivata nel villaggio si è subito dedicata ad una sorta di storia parallela che l’ha portata a dire di voler uscire da single una volta arrivata al falò. Succederà lo stesso anche alle altre coppie in dirittura di arrivo nel finale di questa sera? “E’ interessante vedere le reazioni di gruppo di fronte ai video dei fidanzati: le ragazze si consolano tra loro, i ragazzi incassano. Gli uomini in questa edizione escono molto meno forti, anzi proprio fragili. Le donne se prendono una decisione agiscono di conseguenza“. Proprio sui protagonisti del programma e di quale siano poi le reazioni sul web e sui social, la stessa sanguinaria ammette che i ragazzi finiscono nel mirino degli utenti: “Sul web capita a tutti, non bisogna darci peso. Sono ragazzi giovani, hanno vent’anni. Ma il programma viene visto da persone molto diverse, anche tra loro. Temptation ha un contenuto largo, molto più largo, ad esempio, di Amici. In questo caso chiunque ci si può rispecchiare”. La conduttrice non rivela però niente sul finale di Temptation Island 2019 in onda oggi prima del “cosa è successo dopo” che andrà in onda domani. Ultimo tuffo nel trash? No, state tranquilli, presto parleremo della versione vip.

