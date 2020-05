Maria De Filippi, uova in testa ad Amici Speciali/ Sabrina Ferilli si vendica!

Pubblicità

“La devo fare nera!” è la premessa di Sabrina Ferilli che annuncia in diretta su Canale 5, nel corso della semifinale di Amici Speciali, la sua vendetta. Maria De Filippi credeva di averla scampata dolo lo scherzo della scorsa settimana, quando ha inscenato un finto arresto ai danni della Ferilli; e invece no. Per tutta la settimana l’attrice ha organizzato la sua vendetta che si traduce oggi in un gioco che allarma subito la conduttrice. Sabrina chiama in studio l’attrezzatura che serve per dare il via ad un quiz dove, per ogni risposta sbagliata, la concorrente – in questo caso Maria De Filippi – deve pescare un uovo e scoprire, schiacciandolo sulla fronte, se è crudo oppure sodo.

Sabrina Ferilli si vendica di Maria De Filippi col gioco delle uova

Ovviamente le domanda scelte da Sabrina Ferilli sono impossibili da indovinare, infatti Maria De Filippi è costretta a pescare ben tre uova che – chiaramente – sono tutte crude. La conduttrice fa di tutto per non sporcarsi: “Sabrina ma questo gioco non si può fare in diretta! Quando l’abbiamo fatto ad House Party era registrata e ci abbiamo messo 2 ore per cambiarci!” ha ricordato Maria, senza però essere ascoltata. Lo scherzo finisce con la piena soddisfazione della Ferilli ma la De Filippi, dopo la pubblicità, si dice pronta a vendicarsi: “Sei stata proprio stupida.. però io penso che c’è ancora una puntata… vado avanti con questo pensiero!”



