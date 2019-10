Maria De Filippi, visita cardiologica/ “Avevo paura di ricevere una brutta notizia”

Maria De Filippi si è raccontata tra le pagine del settimanale Vero, spiegando una sua recente paura. Dopo avere fatto gli esami di routine dedicati alla salute, ha pensato bene di fare la consueta visita cardiologica, anche perché, essendo una grande sportiva, deve sempre comprendere come reagisce il suo corpo e se va tutto bene. La conduttrice di Amici Celebrities, non ha mai fatto mistero della sua ipocondria, svelando – in più di una occasione – di avere paura di ammalarsi. “Ho fatto la visita cardiologica e non nego di aver avuto paura come tutti quelli che decidono di farsi visitare per il timore di un responso negativo” ha dichiarato al settimanale che l’ha raggiunta durante l’evento sportivo Tennis and Friends, dedicato proprio alla prevenzione. La De Filippi ha confessato di avere superato la paura proprio praticando lo sport, che l’aiuta anche a rilassarsi e rilasciare la tensione: “Cerco di fare molta ginnastica e giocare a tennis ogni volta che posso…”.

Maria De Filippi e quella visita cardiologica che l’ha terrorizzata…

Proprio sul campo da tennis, come da lei stessa confessato, ha conosciuto Filippo Bisciglia, attuale conduttore di Temptation Island e terzo classificato di Amici Celebrities. Oltre al tennis, Maria De Filippi pratica anche lo sci e mangia sano. La prevenzione e la lotta ad alcune patologie, è assolutamente importante oltre ad essere il prossimo passo per comprendere piccole problematiche e gestirle in tempo. “E’ assolutamente importante – ha detto Maria – soprattutto se ci si rivolge a un target giovane e se i testimonial sono ragazzi come loro (in riferimento ai concorrenti di Amici, ndr)”. Proprio durante la semifinale di Amici Celebrities, Alberto Urso ha raccontato anche di essersi allenato in palestra con la conduttrice, svelando un divertente aneddoto: “Ho la schiena rotta. Io stavo disteso a terra, mentre lei continuava come se niente fosse”, ha rivelato il giovane tenore siciliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA