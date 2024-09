Maria e l’amore, diretto da Lauriane Escaffre e Yvo Muller

Venerdì 13 settembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, la commedia sentimentale del 2022 dal titolo Maria e l’amore.

Il film è una produzione francese ed è diretto dai registi Lauriane Escaffre e Yvo Muller, che avevano già collaborato nel 2020 al cortometraggio intitolato Pile Poil, vincitore del Premio César.

Le musiche hanno la firma del compositore francese René Aubry, autore delle colonne sonore di alcune produzioni molto amate dai più piccoli, come Il Gruffalo, Gruffalo e la sua piccolina e La strega Rossella.

Luigi Bruno, chi è il fidanzato di Andrea Delogu più giovane di 16 anni/ Un colpo di fulmine inaspettato

La protagonista di Maria e l’amore è interpretata dall’attrice francese Karin Viard, candidata per ben 8 volte al Premio César, di cui 2 vinti per la sua interpretazione in Haut les cœurs! e Baciate chi vi pare.

Al suo fianco l’attore francese Grégory Gadebois, vincitore del Premio César nel 2012 come migliore promessa maschile per Angèle e Tony.

Nel cast di Maria e l’amore anche Philippe Uchan, Noée Abita, Catherine Salée, Pauline Clément, Tania Dessources, Muriel Combeau e la coppia di registi.

Tim Music Awards 2024, 1a puntata/ Diretta e scaletta cantanti: grande festa con Conti e Vanessa Incontrada

La trama del film Maria e l’amore: una nuova vita è possibile

Maria e l’amore racconta le vicende che coinvolgono Maria (Karin Viard), una semplice e timida donna che lavora in un’impresa di pulizie, è sposata da ben 25 anni ed è sempre estremamente gentile verso il prossimo.

Nel suo tempo libero si diletta a scrivere poesie sul suo quaderno rosso che porta sempre con sé, e che non permette a nessuno di leggere, neanche a suo marito.

Un giorno la protagonista viene scelta come responsabile delle pulizie di un rinomato istituto, la scuola di Belle Arti di Parigi, ed è proprio grazie a questa opportunità che Maria scopre un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui è abituata, ricco di creatività, in cui ognuno è libero di poter esprimere se stesso nella sua individualità.

Coez, vita privata e nuova fidanzata/ Dopo l'ex Lola è tempo di un nuovo amore?

Durante il lavoro conosce lo strambo custode della scuola, Hubert (Grégory Gadebois), con il quale nasce immediatamente un’amicizia sincera che le permette di superare anche situazioni molto difficili.

Mentre il loro rapporto diventa sempre più profondo, Maria inizia un viaggio dentro di sé, riscoprendo le sue passioni e provando sensazioni che credeva dimenticate.

Riuscirà, però, a lasciarsi andare e a godere di questa nuova vita, o il timore del cambiamento la legherà ancora alle sue vecchie abitudini?