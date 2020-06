Maria e Luigi, mamma e papà Milly Carlucci/ “Loro morte devastante, vado avanti ma…”

Milly Carlucci, oggi ospite di Domenica In, con Mara Venier ha affrontato anche un aspetto molto toccante della sua vita, ovvero quello legato alla perdita dei suoi genitori. Mamma Maria Caracciolo e papà Luigi Carlucci inizialmente non erano d’accordo con la carriera artistica della figlia, ma alla fine hanno manifestato nei suoi confronti grande orgoglio. Commossa, l’ospite di “Zia Mara” ha commentato: “Il problema grosso è perderli anche quando sei grande. Pensi che quando sei adulto sei in grado di sopportare, invece la perdita è terribile perchè hai vissuto tanto con i genitori…”. Un discorso che ha subito trovato d’accordo anche la conduttrice di Domenica In, la quale ha vissuto il medesimo dolore. Milly Carlucci ha ricordato la scomparsa della madre avvenuta 5 anni fa e quella del padre 2 anni fa, ma nonostante questo il dolore per le rispettive morti è ancora molto grande e soprattutto vivo. “Come fai a non essere devastata da questo dolore?”, si è domandata. “Impacchetti e vai avanti ma è là, non sarà mai più nulla come prima ed è terribile”, ha aggiunto faticando a trattenere le lacrime.

MILLY CARLUCCI COMMOSSA PER MAMMA E PAPÀ

Milly Carlucci fa ancora molta fatica ad accettare la morte dei suoi genitori. “Io la mattina ancora penso che devo chiamare mamma, l’istinto è ancora quello…”, ha raccontato oggi, ospite in studio nella trasmissione Domenica In. Mara Venier ha ammesso di comprendere pienamente il suo discorso e le difficoltà nel riuscire ad accettare la scomparsa della propria madre e del proprio padre. “A volte domandano ‘ma quanto anni aveva?’, la mamma non ha età, non conta”, ha commentato la conduttrice della trasmissione domenicale di Rai1. “So che mi capisci”, ha replicato commossa la sua ospite prima di voltare pagina e commentare il ritorno della nuova edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione che la vedrà impegnata già da metà agosto con l’inizio delle prove e che coinvolgerà personaggi celebri alle prese con le sfide di ballo, in attesa dell’esordio vero e proprio. E dopo Ballando in arrivo anche Il Cantante Mascherato.



