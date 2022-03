MARIA E SALVATORE, LITE TRA FRATELLI A C’È POSTA PER TE/ De Filippi fa il miracolo!

Nonostante le lacrime di Maria, Salvatore sembra irremovibile: “Fare pace con lei? Non esiste, mi duole troppo il cuore, non ce la faccio!”, fa sapere l’uomo a C’è posta per te. A tentare il tutto per tutto è Maria De Filippi, accomodandosi al suo fianco e chiedendogli in modo ripetuto di ripensarci: “È pentita davvero, ma cosa deve fare più? Guarda, sta piangendo”. La conduttrice, d’altronde, nota un cenno di commozione dell’uomo e punta proprio su quello. Alla fine di vari tentativi, Maria riesce nell’impresa: Salvatore apre la busta e riabbraccia sua sorella. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'è posta per te 2022, ultima puntata/ Diretta, storie: Salvatore "Apri!" Maria "Ooh"

La storia di Maria e Salvatore a C’è posta per te

L’ultima puntata di C’è posta per te 2022 presenta anche la storia di Maria. La donna chiama per ritrovare un rapporto pacifico con suo fratello Salvatore che non vuole vederla e sentirla da quattro anni. L’uomo, per lei e il figlio, era un pilastro ma oggi nega la riappacificazione ad entrambi. Con un passo indietro, Maria De Filippi racconta la storia di una figlia con molti problemi, spesso a contatto con gli assistenti sociali.

Maria e suo fratello sono stati affidati per alcuni anni ad una casa-famiglia ed è stato proprio suo fratello a farle da padre e a provvedere ad ogni suo bisogno. A scatenare la rottura tra i due fratelli è la storia di Maria con un uomo più grande di 13 anni, separato e già con figli. Da questa storia nasce Lorenzo ma l’uomo abbandona entrambi subito dopo la nascita.

Salvatore e Maria, lite tra fratelli a C’è posta per te 2022: faranno pace?

Sarà Salvatore ad occuparsi di entrambi fino a quando, quattro anni fa, il padre di Lorenzo rispunta nella loro vita. Salvatore mette Maria di fronte ad un ultimatum: o lui o il padre di Lorenzo. Quando la donna decide di non negare al figlio la conoscenza di suo padre, Salvatore si fa da parte e chiude con lei. Maria chiede dunque l’aiuto di C’è posta per te per ritrovare un rapporto con lui e, quando lo vede dall’altra parte della busta, lo implora: “Salvatore ci manchi tanto a me e Lorenzo. Quando ho perso te ho perso tutto, la mia famiglia, il mio pilastro, la mia spalla, il mio migliore amico.”

