Maria Elena Boschi e Giulio Berruti/ Incidente sexy per lei, cena con due “bionde”…

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti continuano ad essere i protagonisti del gossip estivo. Dopo aver conquistato la copertina del settimanale Chi con il “primo bacio”, l’ex ministra e l’attore si sono dovuti separare per alcuni impegni professionali dell’attore che è volato a Varsavia per girare un nuovo film. Pur essendo lontani, i paparazzi non li perdono di vista immortalando quello che è stado definito “l’incidente sexy di Maria Elena Boschi”. Il settimanale Oggi, infatti, sull’ultimo numero, ha pubblicato le immagini della Boschi alle prese con l’abito rosso sollevato improvvisamente dal vento durante una gita al Castello di Santa Severa a Roma. In compenso, come scrive Il Giornale, Giulio Berruti è apparso a cena con due bellissime donne bionde in quel di Varsavia.

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI: LONTANI PER LAVORO

Nessuna crisi tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, costretti a separarsi per lavoro dopo essersi concessi diverse uscite insieme come ha documentato nelle ultime settimane Chi. In Polonia dove si trova per girare il nuovo film “Girls from Dubai“, Giulio Berruti si è concesso una cena con due donne. Si tratta di Dorota Rabczewska Stepien, in arte Doda e Maria Sadowska, rispettivamente produttrice e direttrice del film di cui l’attore è protagonista come fa sapete Il Giornale. Nessuna gelosia, dunque, per Maria Elena Boschi che può aspettare il ritorno di Berruti in totale tranquillità. L’attore e l’ex ministro, dopo essersi professati a lungo amici, nelle ultime settimane, sono apparsi sempre più uniti e in sintonia. Per la coppia, dunque, sarà la prima estate da innamorati?



