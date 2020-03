Maria Elena Boschi e Giulio Berruti innamorati?/ Pizzicati insieme a Fregene e…

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme? I due sono innamorati? Dopo le voci di qualche tempo fa, impazza il gossip sul possibile amore tra l’esponente di Italia Viva ed il noto attore. L’ex ministro del Governo Renzi ha recentemente affermato di «essere tornata single dopo una bella storia» e Diva e Donna l’ha “pizzicati” a Fregene abbracciata al sex symbol della televisione. Come vi abbiamo già evidenziato, la Boschi e Berruti erano già stati avvistati insieme ad un evento pubblico nell’aprile del 2019, ma l’attore aveva nettamente smentito qualsiasi flirt in quanto fidanzato con Francesca Kirchmair: «Sono solo illazioni. Tra me e lei non c’è mai stato nulla, anche perché sono fidanzato». Ora però la storia con l’attrice 22enne sembra essere terminata: il settimanale sottolinea che i due non si vedono più insieme da un po’ di tempo e l’incontro con la Boschi accende nuove luci…

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI STANNO INSIEME?

«Quello che va in scena, a pranzo sulla spiaggia di Fregene, è un susseguirsi di sorrisi, sguardi complici e abbracci, come due innamorati ai primi appuntamenti»: così Diva e Donna sull’incontro tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti nella nota località balneare capitolina. Un grande clima confidenziale, dunque, basti pensare che con loro c’era anche il fratello dell’attore con la sua famiglia. La parlamentare di Iv ha trovato un nuovo amore? Dopo il fidanzato misterioso, la 39enne sembra essere pronta a scrivere un nuovo capitolo d’amore: «Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi», le sue ultime parole sulla sua sfera amorosa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA