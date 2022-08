Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sposano?/ Fonti vicine alla coppia…

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, passione in alto mare. Matrimonio in arrivo?

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti prossimi alle nozze? A lanciare l’indiscrezione è il Settimanale Nuovo Tv. I due sono stati pizzicati in barca al largo di Santa Marinella, sul litorale laziale. Una vacanza che scaccia i rumors su una eventuale crisi tra l’ex ministra e l’attore. La passione è alle stelle come dimostrano gli scatti dei baci infuocati che i due si scambiano in alto mare. La sintonia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è evidente tanto che alcuni amici vicini alla coppia parlano di nozze all’orizzonte. Sembrerebbe che i due siano vicini al sì anche se i due interessati non hanno né confermato né smentito la notizia.

Proprio qualche settimana fa, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti erano stati pizzicati al mare in Versilia. Maria Elena era stata travolta dalla passione e in uno scatto appariva avvinghiata all’attore. La crisi tra i due sembra essere acqua passata. Maria Elena Boschi non avrebbe preso bene il fatto che il suo compagno abbia preso parte ad un film polacco per adulti, una sorta di Cinquanta sfumature. Ad insospettire i sostenitori della coppia erano stati poi alcuni scatti in cui la Boschi appariva sempre sola. Gli scatti di queste vacanze dimostrano invece che Berruti e la Boschi fanno davvero sul serio e che siano pronti a fare un altro passo nella loro relazione.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi avrebbero dovuto convolare a nozze questa primavera. Il matrimonio però sembra essere saltato forse a causa dei numerosi impegni della coppia. Alcuni indizi social avevano messo in allarme i fan della coppia. Andiamo a vederli nel dettaglio. Durante le vacanze di Natale, infatti, i due fidanzati non si sono mostrati insieme sui social; Maria Elena Boschi ha pubblicato una foto proprio durante il giorno di Natale per augurare ai suoi follower buone feste, ma la donna è apparsa in compagnia di un altro uomo: suo fratello. Maria Elena Boschi aveva scritto un post: “Auguri di buon Natale a tutti voi, con l’auspicio che possiate trascorrere questi giorni con le persone che amate di più”.

Un post che aveva generato il sospetto che i due si fossero lasciati. Un altro indizio era arrivato poi dal profilo Instagram dell’attore. Giulio Berruti aveva pubblicato una frase che aveva stupito: “Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore“. Il fatto di non apparire insieme sui social ha scatenato il gossip facendo pensare che ci fosse davvero tra loro aria di crisi. Gli scatti delle loro vacanze però dimostrano oggi tutt’altro. Maria Elena e Giulio sono più innamorati che mai.











