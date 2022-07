Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sorpresi in atteggiamenti hot/ Gli scatti che…

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, passione in alto mare. Smentita la crisi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti mettono a tacere il gossip. Negli ultimi mesi erano circolate voci pesanti in merito ad una crisi tra i due. Si diceva infatti che la Boschi fosse stata gelosa per alcune scene hot che il compagno aveva girato sul set di un film polacco. Stando però alle immagini pubblicate sul Settimanale Diva e Donna sembrerebbe che i due si siano buttati tutto alle spalle. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati paparazzati in vacanza insieme. In uno scatto si vede Maria Elena seduta su una barca e avvinghiata all’attore. In un altro invece i due sono intenti a scambiarsi un bacio molto appassionato in acqua. “Passione senza freni dopo la crisi” è il titolo scelto da “Diva e Donna” a sottolineare che dopo la crisi tra loro sembra essere tornato il sereno. Tra i due si era parlato di un allontanamento.

Negli ultimi mesi, Maria Elena Boschi era apparsa sempre sola negli scatti e in molti avevano ipotizzato che si fosse lasciata con Giulio Berruti. L’attore era però impegnato sul set di un film stile “Cinquanta sfumature di grigio” in cui dava il meglio di sé in scene di nudo esplicite. Le foto scattate però sono la dimostrazione che la coppia appare più affiatata che mai e pronta a fare un altro passo. Non sappiamo se il matrimonio o un figlio sia nei loro progetti ma quel che è certo è che la loro intesa è alle stelle.

Maria Elena Boschi pronta a diventare mamma? “Ogni tanto ne parliamo…”

Maria Elena Boschi è pronta a diventare mamma. In un’intervista a Verissimo, la donna non aveva nascosto le sue ambizioni: “Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia”. Maria Elena si era confrontata con Giulio Berruti sulla possibilità di avere insieme un figlio e al riguardo aveva dichiarato: “Ogni tanto ne parliamo. Qualunque cosa tu faccia nella vita, l’unica cosa che conta è quanto amore riesci a dare e quindi poi a ricevere in cambio. Il successo nella vita è avere accanto delle persone che ti vogliono bene”.

Il progetto di un matrimonio sarebbe invece saltato proprio a causa del film a cui Berruti avrebbe partecipato. Nel film si vede Berruti che s’intrattiene senza veli, tra letto, pareti, moquette e superfici varie, con una collega nuda e disinvolta. Quel che balza all’occhio è che tra i due s’intuisce una notevole sintonia. La partner in questione è l’attrice Paulina Galazka. Maria elena Boschi sarebbe stata travolta dalla gelosia e per questo avrebbe preferito per il momento arginare l’ipotesi del matrimonio.











