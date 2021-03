Maria Elena Boschi: “Perseguitata da uno stalker”/ Denuncia dopo mail insistenti e…

Maria Elena Boschi, come riporta Il Messaggero, avrebbe presentato una denuncia contro uno stalker che non sarebbe stato ancora identificato. L’ex Ministro avrebbe ricevuto per settimane email sgradevoli, telefonate insistenti e attacchi al suo profilo Instagram da parte della persona ignota contro cui avrebbe presentato denuncia. Le avance che Maria Elena Boschi avrebbe ricevuto si sarebbero ben presto trasformate in minacce. Come fa sapere Il Messaggero, dopo la presentazione della denuncia, la Boschi sarebbe stata convocata in Procura dalla polizia giudiziaria e sarebbe già stata ascoltata dal procuratore Stefano Pizza. Una situazione sgradevole quella vissuta dalla Boschi che, dopo settimane, avrebbe deciso di denunciare dopo l’esperienza passata con un altro stalker.

Maria Elena Boschi, uno stalker anche nel suo passato

Non è la prima volta che Maria Elena Boschi presenta denuncia per stalking. Già nel 2017 era stata perseguitata da un uomo che è stato poi condannato a due anni e due mesi di carcere. L’uomo sosteneva di essere innamorato di lei e le inviava messaggi come “Tu sei il mio fiore. Ti amo, ma ti devo ammazzare” oppure “Amore non posso credere a quello che hai fatto… tu sai che ti ho amata. Non metterti contro di me che hai la peggio… un bacio alla bambina”. Nessuna dichiarazione, per il momento, da parte di Maria Elena Boschi che, a distanza di quattro anni, starebbe vivendo nuovamente la stessa situazione. Le indagini sarebbero in corso e, per il momento, non la persone che perseguiterebbe l’ex ministro non sarebbe stato ancora identificata.



