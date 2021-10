Maria, Enzo Paolo Turchi: figlia, marito Carmen Russo/ “Genitori nonni”, polemica e..

Maria ed Enzo Paolo Turchi sono la figlia e il marito di Carmen Russo, protagonista in quest’edizione del Grande Fratello VIP 2021. Nelle scorse settimane, la piccola Maria aveva fatto una sorpresa alla madre, con un video saluto fatto recapitare da Alfonso Signorini direttamente dentro la casa. Carmen Russo si era commossa vistosamente, il suo legame alla bambina d’altronde è molto forte e sentito.

Quando la showgirl ha annunciato di essere rimasta incinta aveva già cinquantatré anni. Non credeva fosse più possibile il sogno di diventare mamma, in quanto da anni aveva molte difficoltà a concepire. Ce ne sono voluti ben dieci perché arrivasse la piccola Maria Turchi, finita indirettamente al centro di una polemica per essere figlia di due “genitori nonni”. All’epoca infatti non tutta l’opinione pubblica prese bene la notizia della gravidanza di Carmen Russo e la sua scelta di diventare mamma fece scalpore.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, la figlia Maria si diverte davanti alla telecamera

Carmen Russo e suo marito Enzo Paolo Turchi, tuttavia, sono andati dritti per la loro strada senza dare peso alle critiche o alle persone che volevano ferirli. Così la coppia si è goduta fin dal primo momento il frutto del proprio amore e quando Maria è nata entrambi se ne sono presi cura con grande amore e attenzione. Ad oggi Maria appare come una bambina molto solare e divertente.

Proprio come i suoi genitori sembra molto a suo agio davanti alle telecamere, come dimostra il tenerissimo video sorpresa che Carmen aveva ricevuto nelle scorse settimane al Grande Fratello VIP. La nostalgia da parte di mamma Carmen comincia a farsi sentire, ma la showgirl sa che la piccola è in ottime mani. Infatti suo marito Enzo Paolo Turchi se ne sta occupando con il solito entusiasmo di sempre.

