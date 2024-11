Maria è la figlia di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. Una figlia arrivata in tarda età, ma fortemente voluta dalla coppia che in diverse occasioni ha sottolineato quanto sia stato difficile realizzare il sogno di una vita. La figlia di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi è nata nel 2013 ed è stata la gioia più grande dei suoi genitori. “Il nostro successo più grande” – hanno confessato i suoi genitori che non hanno mai fatto mistero di quanto l’hanno desiderata e voluta. Per Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi la figlia Maria è il senso della loro vita. Proprio per lei il padre ha deciso di lasciare in anticipo la casa del Grande Fratello 2024. Una decisione legata prima di tutto dall’assenza della figlia, ma soprattutto dal pensiero di non poterle stare accanto. “Ho una figlia e sono vecchio, questo mi tortura” – ha detto tra le lacrime Enzo Paolo che ha poi aggiunto – “ogni minuto che io non sto con mia figlia mi sento in colpa”.

Una confessione che ha commosso tutti, Alfonso Signorini compreso. La preoccupazione più grande di Enzo Paolo era quello di togliere alla figlia Maria momenti di vita da condividere insieme per via della sua età.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sulla figlia Maria: “è il senso della nostra vita”

Non è stato semplice per Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi diventare genitori. La figlia Maria, infatti, è venuta al mondo dopo diversi tentativi e prove come ha raccontato proprio la showgirl. “Credevo di avercela fatta, ma dopo due settimane ho perso il bambino per un aborto spontaneo” – ha raccontato Carmen Russo con la voce rotta dall’emozione.

La showgirl e il ballerino e coreografo non hanno mai perso la speranza, così nel 2011 vanno a Medjugorje dalla Madonna. Poco tempo dopo la Russo resta incinta: “questa bambina è un dono di dio”. Una gioia immensa per Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi con la showgirl che ha raccontato: “l’abbiamo desiderata tanto, ci mancava nella nostra vita”.