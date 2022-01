Maria, figlia di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi/ “La nostra più grande forza”

L’avventura di Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe concludersi questa sera ma sicuramente per la ballerina non sarà una sconfitta, soprattutto perché potrà finalmente riabbracciare i suoi due grandi amori: suo marito Enzo Paolo Turchi e la loro bambina, Maria. Più di uno i videomessaggi che la piccola ha inviato alla sua mamma nella Casa, sempre con parole di sostegno e incoraggiamento.

Carmen non è mai riuscita a trattenere le lacrime di fronte alla visione della figlia che tanto ha desiderato e che con grande sacrificio e coraggio è riuscita a portare alla luce. Maria Turchi oggi ha 8 anni ed è la gioia di mamma e papà che, anni fa, hanno subito molte critiche per la scelta di portare al mondo una bambina in un’età considerata tarda per due genitori.

Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e il grande amore per la figlia Maria

Solo poche settimane fa, Enzo Paolo Turchi entrava nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa alla sua Carmen e le ammetteva l’importanza che la presenza di Maria aveva in quel momento che lei non era al suo fianco. “Nella Casa tu fai Carmen Russo esattamente come sei a casa. Fai le polpette a loro invece che a me. Tu lo sai che soffro la solitudine, ma Maria per la prima volta mi ha dato la forza”, spiegava il coreografo, raccontando alla moglie la quotidianità insieme alla figlia Maria. “Puoi restare qui quattro o cinque anni”, ironizzava poi Enzo Paolo prima di ricordare a sua moglie tutto il suo amore.

