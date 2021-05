Maria Finizio, Federico e Alice, moglie e figli Amedeo Grieco/ Il legame con Foggia

Maria Finizio è la moglie del simpaticissimo comico foggiano Amedeo Grieco. Mentre lui è un volto molto noto del mondo dello spettacolo, di lei abbiamo pochissime informazioni. Sbirciando in rete abbiamo scoperto che Maria Finizio e Amedeo Grieco vivono a Foggia, città di origine di entrambi. Amedeo e Maria si sono conosciuti e innamorati nella città pugliese, proprio come accaduto a Pio e Cristina Garofalo. I due, a differenza dell’altra coppia, hanno deciso di continuare a vivere Foggia, dove batte il loro cuore. Ed è proprio nella città pugliese che Maria Finizio e Amedeo Grieco hanno cresciuto i loro figli.

Chi è Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco e madre di Federico e Alice

Come dicevamo Maria e Amedeo hanno cresciuto i loro bambini a Foggia. Nel 2015 è nato Federico, tre anni dopo è nata Alice. Maria Finizio non è un volto noto nel mondo dello spettacolo, semplicemente perché ha deciso di fare la mamma a tempo pieno e perché è una donna molto riservata. Nonostante la notorietà di Amedeo, la coppia ha deciso di non mostrarsi insieme pubblicamente e proteggere la propria storia dalle luci dei riflettori. I due continuano a vivere in Puglia, con cui sentono un legame fortissimo.

