Maria Finizio, moglie Amedeo Grieco/ Il comico: “mi ha dato l’infinito”

Maria Finizio e Amedeo innamorati dei loro figli

Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco, il comico del duo foggiano Pio e Amedeo. Un grande amore quello nato tra i due che sono anche diventati genitori di due bellissimi figli: Federico e Alice. Diventare papà è stato un momento importantissimo nella vita del divertente comico che in occasione della nascita della seconda figlia Alice ha scritto sui social: “D’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato”. Due bambini molto amati e desiderati anche dalla mamma Maria Finizio che su Instagram ha raccontato: “non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile”. Non solo, in uno degli ultimi post la donna ha scritto: “mi emoziona ogni volta vedervi così vicini e complici…. sono davvero felice per voi che sarete (spero) per sempre il prolungamento l’uno dell’ altro e mai soli”

Che dire: Maria e Amedeo si amano alla follia! Proprio il comico sui suoi canali social ha scritto un bellissimo messaggio dedicato alla moglie: “La ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”

Chi è Maria Finizio, la moglie di Amedeo Grieco

Ma chi è Maria Finizio, la moglie di Amedeo Grieco, il comico foggiano del duo Pio e Amedeo? Sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto, ma quello che possiamo dirvi è che Maria è lontana dal mondo dello spettacolo e, nonostante sia la moglie di uno dei comici più amati in Italia, ha sempre preferito mantenere un profilo discreto e riservato. Ben lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip, Maria ha sposato il suo Amedeo e continua a vivere a Foggia dove svolge il “lavoro” di mamma a tempo pieno.

I due sono felicemente sposati, ma non è dato sapere come e dove hanno pronunciato il lieto si. Una scelta che conferma la riservatezza della donna che, in rarissime occasioni, è apparsa al fianco del marito.











