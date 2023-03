Maria Finizio, moglie Amedeo Grieco/ “Volevo che il primo figlio non fosse solo e…”

MARIA FINIZIO, CHI E’ LA MOGLIE DI AMEDEO GRIECO

Chi è Maria Finizio, la moglie di Amedeo Grieco, comico e attore del duo di Pio & Amedeo? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo” su Canale 5, il quasi quarantenne originario di Foggia sarà ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin per raccontarsi a cuore aperto, tra ironia e irriverenza come è loro solito, e presentare anche la seconda edizione di “Felicissima sera”, lo show che la coppia torna a portare sul piccolo schermo a partire dal prossimo 24 marzo sulla stessa rete Mediaset. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà Grieco alla padrona di casa, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e sentimentale, come facciamo peraltro in un altro articolo quest’oggi e dedicato invece al suo sodale e amico fraterno Pio.

Luca Salatino operato alla schiena: come sta?/ "Il tempo mi dirà se recupererò..."

Amedeo Grieco, prossimo oramai ai 40 anni come l’amico d’infanzia e conterraneo Pio D’Antini (entrambi sono cresciuti in quel di Foggia prima di cercare fortuna a Milano e affermarsi nel panorama nazionale), è sposato con Maria Finizio: la loro storia d’amore ha davvero tanti aspetti in comune con quella che il suo collega Pio vive con la sua compagna, Cristina Garofalo. Infatti anche loro due si sono conosciuti praticamente da giovanissimi in quel di Foggia, dove peraltro la famiglia Grieco ha scelto di restare a vivere. L’unica differenza è che Amedeo e Maria sono diventati nel tempo genitori non solo di un bambino ma di due: se il suo amico D’Antini è papà della piccola Chiara, a casa Grieco sono invece arrivati negli ultimi anni prima Federico, nato nel 2015, e poi Alice, la secondogenita venuta al mondo nel 2018.

Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono visti dopo il GF Vip?/ "Mi ha chiamata e.."

AMEDEO, “LA RINGRAZIERO’ ALL’INFINITO PER QUELLO CHE…”

A differenza di Cristina Garofalo, che ha un passato da modella e aveva seguito il futuro marito nella sua avventura professionale, Maria Finizio invece non solo è meno presente sui social ma è anche lontana per sua scelta dal mondo dello showbiz e dello spettacolo. Infatti al momento la moglie di Amedeo Grieco si dedica interamente alla famiglia e ai due figli avuti, anche se nel tempo non ha mai disdegnato di parlare del suo rapporto con il comico e svelare anche qualche tenero dettaglio di vita familiare o del rapporto del 39enne showman foggia con i due figli. “Non so cosa significhi avere un fratello o una sorella, ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile” aveva detto a proposito di uno scatto che vedeva assieme Federico e Alice, dicendosi anche emozionata nel “vedervi così vicini e complici”.

Giorgia: "Emanuel Lo? Pensavo mi avrebbe lasciata"/ "Insieme da 20 anni..."

“La ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”: così invece si era espresso Grieco sui propri canali social nei confronti della moglie Maria, ringraziandola per quello che a suo dire è il regalo più grande oltre al sentimento d’affetto, ovvero la nascita dei loro due figli. Un amore vissuto, lo ricordiamo, lontano dai riflettori della grande città e nella loro Foggia, scelta probabilmente dettata dal voler stare lontano da occhi indiscreti e segno pure di un forte legame con la propria terra. Della Finizio, come accennato, non sappiamo molto anche se in più occasioni la coppia ha ricordato come la seconda gravidanza, nel 2018, sia stata per lei caratterizzata pure da tanti momenti difficili: in particolare nei primi mesi di gestazione, tra nausee e altri fastidi. “I primi tre mesi sono stati tosti, con nausee sconvolgenti: avevo provato di tutto perché si attenuassero, ma nulla…” aveva raccontato una volta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA