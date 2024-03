Maria Gabriella Zappacosta, chi è? The Voice Senior 2024/ “Dopo la morte di mia madre abbandonai la musica”

Maria Gabriella Zappacosta torna a cantare dopo un periodo personale molto difficile: la sorpresa dell’ex vincitrice Maria Teresa Reale

Maria Gabriella Zappacosta cerca il rilancio a The Voice Senior 2024. Approdare in prima serata su Raiuno, per lei, è già una grande vittoria, perché è reduce da un momento molto difficile. “Un anno fa ho perso mia mamma e ho smesso di cantare per il dolore”, racconta. Nella vita di tutti i giorni insegna lingue, una materia che ama come la musica. “Perché credo che per poter apprendere in maniera ottimale una lingua è necessario cantarla”.

Prima di interpretare uno dei pezzi più celebri di Michael Jackson, Maria Gabriella Zappacosta racconta il suo trauma: “Ci sono dei momenti in cui ho abbandonato la musica. Un anno fa ho perso mia mamma e ho smesso di cantare per il dolore, poi come nelle fiabe è arrivato qualcuno che mi ha fatto capire che la musica è importante”.

Maria Gabriella Zappacosta “affiancata” da Maria Teresa Reale a The Voice Senior 2024

A spingerla verso The Voice Senior 2024, c’è l’ex campionessa Maria Teresa Reale. “Ci siamo conosciute da giovanissime e la ringrazio per il coraggio che mi ha trasmesso”, spiega Maria. “Bisogna provare tutto nella vita e questa è una cosa bellissima”, dice Maria Teresa Reale, che la segue dal vivo a The Voice Senior 2024. Oggi le fa da vocal coach e dispensa consigli prima dell’esibizione. Un’esibizione che convince appieno Arisa, che non si tira indietro dall’accoglierla in squadra. Inizia una nuova avventura per Maria Gabriella Zappacosta?











