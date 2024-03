The Voice Senior 2024, 5a puntata/ Diretta e concorrenti: ultime Blind Auditions per i giudici

The Voice Senior 2024: anticipazioni e diretta 15 marzo

Venerdì 15 marzo, in prima serata, torna l’imperdibile appuntamento con la musica di The Voice Senior 2024. Dopo il successo ottenuto con le precedenti edizioni, il talent show musicale dedicato ai senior continua ad appassionale il pubblico che, questa sera, si appresta a scoprire l’identità degli ultimi concorrenti che andranno a formare le quattro squadre. Sul palco e dietro le quinte, ad accogliere tutti i concorrenti, veri protagonisti della trasmissione, sarà Antonella Clerici che, con il suo calore umano e la sua dolcezza, riesce a mettere a proprio agio anche i talenti più nervosi.

Sul palco, girati di spalle per ascoltare le voci e scegliere i vari concorrenti, poi, ci saranno i quattro irrefrenabili giudici che si divertono, ma si emozionano anche nell’ascoltare le storie dei concorrenti. Questa sera, però, il compito di Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa sarà ancora più arduo perché dovranno scegliere gli ultimi componenti delle rispettive squadre.

The Voice Senior 2024: i concorrenti delle ultime blind auditions

Ultime blind audition per Clementino, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio che, con il tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente e il tasto “Seconda Chance” che permette ad un concorrente eliminato di esibirsi nuovamente avendo, così, una seconda possibilità, dovranno scegliere gli ultimi talenti delle squadre. Nella seconda parte della puntata, inoltre, i giudici dovranno operare un’ulteriore scegliere e sui 12 componenti di ciascuna squadra dovranno sceglierne sei da portare venerdì 22 marzo, al “Knock Out”, la semifinale di The Voice Senior.

Finora, le squadre sono così composte: Bartolomeo Iossa, Mario Rosini, Filippo Lico, Gabriella Ferlito, Antonio Martini, Elisabetta Candelieri, Donatella Chiabrera, Massimiliano Rigacci, Annarita Delli e Marida Semiglia sono i talenti di Arisa: nella squadra di Clementino abbiamo: Sonia Zanzi, Vincenzo Biascioli, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti, Rita Begher, Giuseppe Maragno, Francesco Scarcelli, Gianluca Calzolari, Leonardo Dotto De’ Dauli, Bernardo Lanzetti e Ciro Sciallo; Paola Battistata, Cristiana Ameli, Roberto Catanzaro, Elisa Puddu, Danilo Amerio, Massimo Malfatti, Benito Madonia, Antonello Tonna, Marcello Mannu e Larry Franco sono i concorrenti di Gigi D’Alessio e, infine, Loredana Bertè ha scelto Vittorio Centrone, Antonella Grattarola, Antonella Clementi, Luisa Capaccioli, Sandro Bertolini, Roberto Testini, Angela Bini, Marco Massa, Claudia Bruni ed Enrico Pogoreiz.

Come vedere in diretta streaming The Voice Senior 2024

Quella di questa sera sarà una puntata ricca di musica e di scelte difficile. Per vedere il quinto appuntamento di The Voice Senior 2024 basta sintonizzare il televisore su Raiuno, al termine di Affari Tuoi ovvero dalle 21.30. Per vedere, invece, la diretta streaming, basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.











