Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice tv e conduttrice, oltre che cantante e attrice, e nata a Roma nel 1940. Prossima agli 85 anni, l’ex “Signorina Buonasera” della Rai non perde il suo charm e la sua voglia di vivere. Tra gli anni 1968 e 1988, la Elmi ha condotto tantissime trasmissioni di successo di Rai Uno, arrivando persino alla direzione di due Festival di Sanremo, nel 1977 e l’anno successivo. Negli anni ‘90, la popolarità di Maria Giovanna Elmi si è affievolita ed è coincisa con una lunga pausa dalla televisione. La conduttrice, infatti, è arrivata persino a fare causa alla Rai nel 1994, poiché pur essendo legata all’azienda da un contratto, non le venivano proposte nuove collaborazioni e nuove conduzioni. Allo stesso tempo però, la Elmi non poteva lasciare “mamma Rai” in quanto legata in maniera esplosiva all’azienda. Negli anni a seguire, l’annunciatrice si è dedicata al mondo della musica, pubblicando un album intitolato “Barbi” e poi duettando insieme a Nilla Pizzi in “Insieme si canta meglio”, album del 2003 fatto di numerosi duetti con altri artisti.

THIS IS ME, 3a PUNTATA/ Diretta e ospiti: Alessandro Cavallo commuove tutti, Elodie ammette "Sono completa"

Dopo una lunghissima assenza dal mondo della tv, Maria Giovanna Elmi è tornata sul piccolo schermo nel 2005, prendendo parte come concorrente a L’isola dei famosi, programma condotto all’epoca da Simona Ventura. Da quel momento, si sono in parte riaperte le porte della televisione per lei: è diventata infatti ospite più o meno fissa di programmi come La vita in diretta, conducendo anche una rubrica nel programma Bellamà insieme a Rossana Veudetti.

Chi è Ernesto Hofmann, ex marito di Maria Giovanna Elmi/ "Gli venne voglia di bambini e io non potevo averli"

Maria Giovanna Elmi, chi è: gli amori della conduttrice

Maria Giovanna Elmi, dunque, ha avuto una carriera ricca di successi, nonostante sembra che in parte il mondo della televisione si sia dimenticato di lei per tanti anni. Ma cosa sappiamo invece della vita privata della grande conduttrice? La Elmi è stata sposata dal 1970 al 1978 con Ernesto Hoffman, per poi ottenere l’annullamento delle nozze e sposarsi nuovamente nel 1993 con Gabriele Massarutto, imprenditore friulano. Un amore che dura ancora, nonostante siano passati tanti anni.