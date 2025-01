Maria Giovanna Elmi, chi è e carriera dell’annunciatrice e conduttrice tv

Nella storia della Rai sono tantissime le “signorine buonasera” che hanno esordito come annunciatrici televisive ottenendo poi un grandissimo successo in carriera, e tra queste figura anche Maria Giovanna Elmi. Nata a Roma nel 1940, dopo alcune brevi esperienze da fotomodella e nel settore pubblicitario inizia a lavorare nell’universo Rai come annunciatrice nel 1968. La sua fu una ventennale esperienza nel ruolo di annunciatrice dei programmi televisivi, ricoperto sino al 1988.

Maria Giovanna Elmi ha anche sviluppato una carriera da conduttrice, frutto dell’esperienza acquisita come “signorina buonasera”: nella seconda metà degli anni ’70 ha infatti preso in mano il timone de Il dirigibile, celebre trasmissione per bambini che le garantì una non indifferente ventata di popolarità. Nel corso degli anni ’70, inoltre, ha anche avuto l’occasione di co-condurre il Festival di Sanremo per ben 2 edizioni consecutive; nel 1977 al fianco di Mike Bongiorno, nel 1978 assieme a Vittorio Salvetti, Beppe Grillo e Stefania Casini.

Maria Giovanna Elmi tra televisione, cinema e musica

La carriera di Maria Giovanna Elmi come conduttrice televisiva si è sviluppata soprattutto tra gli anni ’70 e gli anni ’90; a lei furono affidate le conduzioni del celebre Almanacco del giorno dopo di Rai 1 e il programma Sereno variabile su Rai 2. Un nuovo slancio di popolarità arrivò poi nel 2005, quando diventò concorrente dell’Isola dei Famosi, mentre più di recente, nella stagione 2022/23, ha curato una rubrica assieme a Rosanna Vaudetti nel programma di Rai 2 di Pierluigi Diaco BellaMa’.

Non solo conduttrice ma anche attrice e cantante; Maria Giovanna Elmi ha spaziato in differenti ambiti artistici, mettendosi alla prova in numerosi campi. Sul grande schermo ha recitato nel 1982 in Morto Troisi, viva Troisi! di Massimo Troisi, nel 1985 invece è entrata nel cast de Il Bi e il Ba di Maurizio Nichetti; come cantante, invece, dopo aver debuttato negli anni ’70 con alcuni brani e dischi di musica per bambini, ha duettato in L’altra metà dell’uomo nel 2004 al fianco di Nilla Pizzi e Maria Teresa Ruta.

