Gabriele Massarutto, chi è il marito di Maria Giovanna Elmi: il primo incontro

Non solo una lunga carriera televisiva come conduttrice e annunciatrice, ricordata ancora oggi come una delle storiche “signorine buonasera” della Rai. Maria Giovanna Elmi, uno dei volti iconici del piccolo schermo nazionale, da più di 30 anni condivide anche una romantica storia d’amore al fianco del marito Gabriele Massarutto, conosciuto in maniera “rocambolesca”. Prima di lui, la conduttrice è stata sposata dal 1970 al 1978 con il fisico informatico Ernesto Hoffman; in seguito all’annullamento del matrimonio, è convolata a nozze con il suo attuale compagno di vita.

Gabriele Massarutto, marito di Maria Giovanna Elmi, è un imprenditore friulano e condivide con lei il medesimo anno di nascita: il 1940. La coppia si conobbe in Friuli, come da lei raccontato in un’intervista a L’Ora Solare del 2022, in seguito ad un imprevisto che coinvolse la conduttrice sul campo lavorativo: “Durante un ‘Sereno Variabile’ ci fu un incontro galeotto. Eravamo andati a fare una co-produzione con l’estero, registrando in Austria e a Tarvisio. Tornando indietro si ruppe il furgoncino della Rai e noi avremmo dovuto incontrare il sindaco di Tarvisio che voleva ringraziarci”.

Maria Giovanna Elmi e Gabriele Massarutto: il matrimonio a Tarvisio nel 1993

Un imprevisto che, tuttavia, regalò a Maria Giovanna Elmi l’incontro che cambiò la sua vita: “Ci inviò 10 macchine che ci portarono all’aeroporto. Io capitai nell’auto di un ragazzo alto, che si scusava per essere ancora in tuta da sci e ci disse che aveva sciato con un piccolo capriolo, descrivendolo con dolcezza. Io pensavo: ‘Un uomo che parla così… Fammi vedere com’è!’. Guardai lo specchietto retrovisore e lì fu illuminante: vidi due occhi verdi stupendi e gli chiesi se non venisse mai a Roma”.

Fu così che l’annunciatrice televisiva conobbe il marito Gabriele Massarutto, con il quale successivamente convolò a nozze nel 1993 sul monte Lussari a Tarvisio, in provincia di Udine. Maria Giovanna Elmi, inoltre, nel corso della sua vita non ha avuto figli e ne spiegò il motivo in un’intervista a Il Messaggero: “Con il mio primo marito quando ci sposammo – nel 1970 – eravamo innamorati, ma a vent’anni fui sottoposta a un’operazione che mi impedì di avere figli. All’inizio a lui non importava, ma poi le cose cambiarono, gli venne voglia di bambini, e così nel 1978 le nostre strade si divisero“.