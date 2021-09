Maria Giovanna Elmi: marito, figli/ Gabriele Massarutto e quell’intervento che…

Maria Giovanna Elmi è stata una delle prime annunciatrici televisive. Amatissima dal pubblico per la sua dolcezza, la sua eleganza e la sua bellezza, era soprannominata da tutti “La Fatina”. Nel corso degli anni, Maria Giovanna Elmi si è tuffata in tante nuove avventure professionali senza trascurare la propria vita privata. Nel 1993, sul Monte Lussari presso Tarvisio, sposa Gabriele Massarutto, industriale originario del Friuli Venezia Giulia. I due si erano conosciuti durante la registrazione di una puntata di Serena Variabile. L’amore travolse entrambi portandoli a coronare il fatidico sì.

Un amore, quello tra Maria Giovanna Elmi e Gabriele Massarutto grande e importante. La coppia non ha figli e, in un’intervista, a parlarne, fu proprio la Elmi raccontando di un intervento in seguito al quale non è riuscita a realizzare il sogno di diventare mamma.

Maria Giovanna Elmi, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al Quotidiano Nazionale, raccontò di aver subito un intervento chirurgico che “ha cancellato un sogno. Me ne sono fatta una ragione contenta di essere viva“, spiegava all’epoca.

La Elmi, ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, si racconterà tra vita privata e professionale. Svelerà nuovi dettagli del suo matrimonio e della sua vita di coppia che la rende felice e serena da diverso tempo? Lo scopriremo nel corso della puntata.

