Maria Giovanna Elmi, “signorina buonasera”/ Da modella ad annunciatrice Rai, l’amore per Gabriele Massarutto

Maria Giovanna Elmi è una delle più famose “signorine buonasera”, assieme a Nicoletta Orsomando a Rosanna Vaudetti. Dopo aver vinto un concorso di fotomodella e un altro sponsorizzato dalla rivista Grazia, è approdata in Rai per annunciare i programmi in onda sulla tv pubblica, per poi condurre assieme a Mike Buongiorno e a Beppe Grillo (l’ex comico che avrebbe poi fondato il Movimento 5 Stelle), il ‘Festival della canzone italiana di San Remo’. Una presenza anche al reality show, Isola dei famosi (terza edizione), che di fatto la fece tornare sotto i riflettori, prima della nuova sparizione dalla televisione, e del ritiro dalla scene per stare a fianco del suo storico marito, l’imprenditore Gabriele Massarutto, sposato in altura dopo averlo conosciuto durante la registrazione di una presentazione di un altro storico programma di casa Rai, Sereno Variabile.

“Io sono entrata in Rai negli anni ’70 – ha raccontato Maria Giovanna Elmi in occasione dei funerali della Orsomando, intervistata dai microfoni di Dedicato – e ho trovato Nicoletta come la prima ad accogliermi; ho pensato di darle del lei, ero emozionatissima e poi invece al di là della collega ho trovato l’amica”. Quindi ha aggiunto: “E’ stato bellissimo lavorare con una persona che poteva insegnarti e darti una conferma di quello che anche tu credevi fosse giusto, era un’altra società allora, c’era l’educazione, il rispetto, il garbo, e quindi ho avuto solo una conferma che tutto quello che mi avevano insegnato i miei genitori era giusto e lo dimostra ancora oggi, perchè tutti i quotidiani hanno dedicato pagine a Nicoletta pur non apparendo in tv già da un po’, giusto per i 90 anni a casa sua”. Maria Giovanna Elmi ha ricordato come la Orsomando sia rimasta “nel cuore delle persone come se avesse fatto un annuncio ieri sera, e questo penso sia un grande regalo per tutto il nostro settore ma soprattutto per Nicoletta che da lassù ci guarda e penso che sarà felice che il suo lavoro è stato ben fatto e apprezzato”.

MARIA GIOVANNA ELMI E LA MANCATA GRAVIDANZA: “MOLTO DOLORE”

Il gruppo delle storiche annunciatrice di casa Rai è sempre rimasta molto legato, e tutte si sono continuate a frequentare anche dopo l’addio al piccolo schermo: “Lei è stata sempre un esempio, era anche abbastanza severa, ma lo faceva sempre in un certo modo, capivi che era giusto così, e poi faceva dei pranzetti… era bravissima in cucina, Nicoletta era sempre pronta ai fornelli”.

Maria Giovanni Elmi ha concluso ricordando un recente viaggio fatto insieme alle colleghe: “Pochi anni fa sono stata molto felice di portarla in Friuli, siamo andati in Austria, in Slovenia… le ho fatto fare un bel giro senza confini”. La Elmi non ha mai avuto figli, e durante una recente intervista la ‘fatina della tv’, così come veniva soprannominata per via delle sue forme graziose nonché per essere bionda e dagli occhi azzurri, aveva spiegato: “Avere un figlio era una cosa che proprio volevo. Non poterlo avere è stato un sogno infranto, che mi ha causato molto dolore”. Un unico neo in una grande carriera.

