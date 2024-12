Maria Giovanna Elmi, la conduttrice tv non ha avuto figli dopo a causa di un’operazione

È stato un intervento chirurgico subito a vent’anni ad impedire a Maria Giovanna Elmi di avere figli. La conduttrice tv, che ha fatto la storia tra gli anni Settanta e Ottanta, non è riuscita a diventare mamma poiché a soli venti anni è finita sotto i ferri per un’operazione della quale ha più volte parlato, senza però rivelarne i dettagli. Non è chiaro dunque cosa abbia avuto la conduttrice tv, ma quel che sappiamo è che tale intervento le ha impedito di avere dei figli. Proprio a causa di questo è terminato il matrimonio dell’artista, che nel corso della carriera ha ricoperto anche ruoli da attrice e cantante.

Chi è Ernesto Hofmann, ex marito di Maria Giovanna Elmi/ "Gli venne voglia di bambini e io non potevo averli"

A raccontarlo è stata proprio lei stessa sulle pagine de Il Messaggero, spiegando come mai fosse finito il matrimonio con il suo primo marito, Ernesto Hoffman, un fisico informatico sposato nel 2017: “Eravamo innamorati, ma a vent’anni fui sottoposta a un’operazione che mi impedì di avere figli. All’inizio a lui non importava, ma poi le cose cambiarono, gli venne voglia di bambini”. Così, i due decisero di dividere le loro strade e ottennero così l’annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota nel 1978, non avendo dei bambini.

Maria Giovanna Elmi, l’intervento “ha cancellato un sogno”

L’intervento che ha impedito a Maria Giovanna Elmi di diventare mamma “ha cancellato un sogno”, come rivelato proprio da lei stessa. Nonostante questo, la conduttrice tv si è sempre detta grata per essere uscita viva da quell’operazione, nonostante questo le abbia impedito di diventare madre e proprio il suo non poter avere figli è stato in qualche modo l’ostacolo che ha fatto terminare il suo matrimonio con Ernesto Hoffman, con il quale, nonostante fossero felici e innamorati, non è riuscita a rimanere insieme in virtù del fatto che lui volesse diventare papà.