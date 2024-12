Ex marito di Maria Giovanna Elmi: le nozze (poi terminate) con Ernesto Hofmann

Maria Giovanna Elmi, “signorina buonasera” e conduttrice di programmi Rai di enorme successo, come “Canzonissima”, “Sereno Variabile” e addirittura il Festival di Sanremo, ha vissuto una carriera molto lunga e ricca di successi anche se non sono mancati neppure i momenti delicati, come quando è rimasta a lungo fuori dal giro della tv negli anni Novanta. Cosa sappiamo, invece, della vita privata della Elmi? La storica conduttrice, che poi nel corso degli anni si è reinventata anche cantante oltre che attrice, ruolo nel quale aveva iniziato la sua carriera, è stata sposata dal 1970 al 1978 con un fisico informatico, Ernesto Hofmann. Il loro era un matrimonio felice, come ho avuto modo di spiegare più volte la Elmi. “Eravamo innamorati quando ci sposammo” ha sottolineato la conduttrice: qualcosa, però, ha rotto il loro incantesimo.

Maria Giovanna Elmi, perché non ha avuto figli?/ "Fui operata a vent'anni e mi dissero che..."

Quando aveva vent’anni, infatti, Maria Giovanna Elmi venne sottoposta ad un’operazione. In seguito a tale intervento, i medici le dissero che non avrebbe potuto avere figli ma questo non ha impedito il matrimonio. “All’inizio a lui non importava, ma poi le cose cambiarono, gli venne voglia di bambini, e così nel 1978 le nostre strade si divisero” ha spiegato sulle pagine de Il Messaggero la Elmi. Così, i due hanno chiesto l’annullamento del matrimonio, che è stato loro concesso, non essendoci figli all’interno della coppia.

Ex marito di Maria Giovanna Elmi: annullate le nozze con Hofmann e poi il nuovo matrimonio

Dopo l’annullamento del matrimonio con Ernesto Hofmann, nel 1993, Maria Giovanna Elmi ha sposato in seconde nozze Gabriele Massarutto, incontrato mentre era impegnata in un servizio di Sereno Variabile. “Abbiamo fatto una co-produzione con l’estero, tornando dall’Austria si è rotto il pulmino della Rai: mi ha quindi dato un passaggio mio marito Gabriele. Mi sono sposata a Tarvisio il 13 dicembre” ha rivelato proprio la conduttrice, ricordando ancora dopo tanti anni il freddo gelido di quel giorno. Sono passati più di trent’anni dal loro “sì” e Maria Rosaria Elmi e Gabriele stanno ancora insieme, felici e contenti nonostante gli anni che passano.