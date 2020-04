Maria Grazia Cucinotta/ “Mi sono scoperta casalinga e finalmente sto con la famiglia”

Grande ospite a La Vita in Diretta, la splendida attrice Maria Grazia Cucinotta. Così come milioni di altre persone, la 51enne di Messina sta vivendo questi giorni di epidemia da coronavirus ovviamente da reclusa in casa: “Non è male – esordisce la Cucinotta parlando via Skype con Lorella Cuccarini – anche se comunque c’è un po’ di difficoltà perchè mia figlia ha 18 anni, comunque anche lei si è adeguatra, dopo i primi due tre giorni un po’ difficili, fa le lezioni online, ha dato tre esami settimana scorsa. Ti devo dire che comunque stiamo bene, io sono a casa dopo anni e ci siamo ritrovati ad essere una famiglia. Abbiamo trovato il tempo per stare insieme, è stata la prima vera volta ed è meraviglioso nella sua tragedia: se non ci fossero tutti i morti sarebbe un periodo fantastico perchè stare a casa non è una punizione bensì un regalo per ritrovare se stessi e ritrovare tutte quelle cose fondamentali per la nostra vita ma che non viviamo mai”.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA: “LEGGO, CUCINO, FACCIO I LAVORI DI CASA…”

Maria Grazia Cucinotta, come molti altri personaggi, sta promuovendo donazioni in favore delle persone più bisognose: “Mi sto impegnando con Artemisa onluns – ha spiegato – per aiutare le donne che stanno subendo delle violenze, possono trovare un aiuto immediato”. E stando a casa la Cucinotta si è riscoperta casalinga: “Ho imparato a fare la casalinga – ha continuato – non ero mai stata a casa, in questo momento sono disoccupata quindi lavo, stitro, cucino, mi son messa anche a fare del fai da te in casa, ad esempio ho riparato il doccino”. Tanti mestieri ma anche tanta lettura: “Ho diversi libri sul comodino, ad esempio uno di Giuseppina Torregrossa e un altro di Marco Buticchi, amico del cuore che scrive di avventure e che mi fa viaggiare”. Un periodo di quarantena in cui sono molti che si stanno dando alla cucina: “Nel frigo non deve mai mancare la mozzarella perchè sta bene su tutto. Per quanto riguarda la spesa bisogna cercare di stare a casa il più possibile, ci sono molte persone che fanno consegne a domicilio e che si stanno reinventando dopo aver chiuso, quindi aiutiamo loro e stiamo a casa”.



