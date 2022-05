Maria Laura De Vitis a rischio “anoressia”?/ Timori all’Isola dei Famosi, ecco perchè

Maria Laura De Vitis ha sofferto di anoressia prima de L’Isola dei Famosi

Maria Laura De Vitis è ufficialmente una naufraga de L’Isola dei Famosi 2022 insieme a Mercedesx Henger e Fabrizia Santarelli. Dopo la vittoria a La pupa e il Secchione Show per l’ex fidanzata di Paolo Brosio si apre una nuova importante opportunità televisiva visto che è stata scelta come naufraga. vincendo l’edizione in coppia con Edoardo Baietti. “Non farò sconti a nessuno” – ha dichiarato la pupa nel videoclip di presentazione poco prima di approdare in Honduras a conferma che ha tutte le intenzioni di farsi conoscere dai naufraghi e dal pubblico.

La partecipazione a L’Isola dei Famosi 2022 potrebbe però riaprire una vecchia ferita nel cuore della bellissima pupa che in passato ha sofferto di anoressia. Proprio così la De Vitiis, che in passato ha partecipato anche a programmi di Mediaset come Ciao Darwin, ha sofferto di anoressia in seguito anche alla prematura scomparsa del padre che ha sicuramente segnato la sua vita. Un male mentale e fisico che potrebbe riaffiorare in Honduras dove, per forze di causa maggiore, la naufraga sarà costretta a mangiare pochissimo.

Maria Laura De Vitis, la storia d’amore con Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si è trasferita a Milano dove ha iniziato il suo lavoro da modella e influencer.

Maria Laura De Vitis durante una partecipazione allo show condotto da Barbara D’Urso aveva ufficializzato il suo fidanzamento con Paolo Brosio. I due si sono poi separati nel corso della scorsa estate e la ragazza durante una sua intervista al Corriere della Sera aveva raccontato i motivi della loro rottura: “Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa”, anche se, secondo molti un motivo della loro rottura sarebbe da ricercare nella gelosia del giornalista nei confronti della ragazza.

