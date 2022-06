Maria Laura De Vitis attacca Mercedesz “Fai la vittima”/ Lei tuona: “Ho sbagliato a fidarmi di te”

Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, nuovo scontro all’Isola dei Famosi

Si accende un nuovo scontro all‘Isola dei Famosi tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis quando i naufraghi decidono di fare un gioco in cui dicono ad ognuno un difetto o qualcosa che abbia loro dato fastidio. Quando arriva il momento della Henger questa fa il nome dell’ex amica e ha per lei parole molto critiche: “Maria Laura, tu sei il motivo per cui qui dentro sento di potermi fidare solo di Nicolas. – esordisce Mercedesz, dicendole che – Mi hai ferita perché io ti ho dato la capacità di ferirmi e non avrei dovuto, sento di non potermi fidare di te.”

Eva Henger in carrozzina dopo l'incidente/ La attende una lunga convalescenza

Maria Laura è però pronta a replicare e dirle ciò che è lei a non apprezzare: “Non mi piace il tuo essere vittima ma non perché tu lo credi davvero ma è un piangersi addosso secondo me inutile. – dice dunque a Mercedesz, continuando – È per questo che vorrei dividere la Mercedesz che fa televisione da Memi, perché Mercedesz che fa televisione certe volte la vedo un po’ saccente, a volte sai anche rigirare il discorso dalla tua parte”

Luca Daffrè deluso da Maria Laura: "Mi vedrà solo nel suo sogno"/ Carmen accusa: "È una paracu*a"

Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, duro botta e risposta tra le due ex amiche

Quando però Maria Laura la chiama ‘Memi’, la Henger tuona: “Mi chiamo Mercedesz! – e spiega – I miei amici stretti mi chiamano Memi, non una persona che va nei confessionali a dire che io sono una falsa che si piange addosso e fa la vittima”. Ricorda dunque alla De Vitis che i loro rapporti sono oggi incrinati perché lei, alcuni giorni fa, l’avrebbe tradita.

“Tu sei andata a rivelare ad Edoardo delle cose personali che ti avevo detto io, poi sei andata a dire che io vado in confessionale e piango perché sono in nomination…” ricorda Mercedesz a Maria Laura, dicendole poi di voler chiudere il discorso che, tuttavia, sembra destinato a continuare nelle prossime puntate.

Luca Daffrè 'scarica' Carmen Di Pietro per Maria Laura De Vitis, sarà amore?/ Ma lei già lo "tradisce" per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA