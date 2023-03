Maria Laura De Vitis e l’anoressia/ Il video choc e lo sfogo sulla malattia: “Bisogna prendersi cura si se”

Maria Laura De Vitis e l’anoressia, il ricordo su Instagram della malattia

Nel giorno della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, alcuni volti del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare pubblicamente la loro personale esperienza con queste malattie. È il caso di Maria Laura De Vitis, ex pupa e concorrente dell’Isola dei Famosi, che in passato ha raccontato di aver combattuto contro l’anoressia. Oggi, per sensibilizzare il popolo di Instagram, Maria Laura ha deciso di pubblicare un video composto da sue immagini appartenenti proprio al periodo della malattia.

Nelle foto pubblicate Maria Laura De Vitis è magrissima, volto scavato e ossa ben visibili. Immagini sicuramente scioccanti che lasciano però spazio, alla fine del video, a quelle della sua rinascita. L’ex pupa ha ripreso in mano la sua vita e, pian piano, è uscita dal tunnel dell’anoressia, prendendo peso.

Maria Laura De Vitis e l’anoressia, il video choc e la riflessione

A corredo del toccante video, Maria Laura De Vitis ha aggiunto una riflessione personale che è anche stimolo per coloro che hanno vissuto o stanno vivendo problemi come quelli che lei stessa ha superato. “Nel momento in cui ti rendi conto che sei tu il progetto più importante della tua vita, inizi a trattarti diversamente. – ha scritto la De Vitis, concludendo – Inizi a pensarti come una priorità e inizi a prenderti un po’ più cura di te, senza troppi sensi di colpa. Trattarti con cura, questa è la cosa migliore che puoi fare per te, trattarti con amore. Tu sei il progetto più importante della tua vita.”

